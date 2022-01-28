Циципас о срыве Медведева: «Это было смешно. Он не самый зрелый человек в мире»

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал психологический срыв Даниила Медведева в полуфинале Australian Open (6:7, 6:4, 4:6, 1:6). Напомним, во втором сете россиянин накричал на судью из-за коучинга отца Циципаса.

«Это точно смешно (усмехается).

Tsitsipas when asked about his opponent’s rant #AusOpen pic.twitter.com/fIR2gDtY0V — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) January 28, 2022

Я стараюсь не обращать внимания. Знаю, что игроки делают такие вещи, чтобы сбить тебя психологически. Это может быть тактикой.

Но ничего страшного. Он не самый зрелый человек в мире».

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