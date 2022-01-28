Циципас о срыве Медведева: «Это было смешно. Он не самый зрелый человек в мире»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал психологический срыв Даниила Медведева в полуфинале Australian Open (6:7, 6:4, 4:6, 1:6). Напомним, во втором сете россиянин накричал на судью из-за коучинга отца Циципаса.

«Это точно смешно (усмехается).

Я стараюсь не обращать внимания. Знаю, что игроки делают такие вещи, чтобы сбить тебя психологически. Это может быть тактикой.

Но ничего страшного. Он не самый зрелый человек в мире».

«Ты тупой? Ты ужасный!» Медведева мощно бомбануло в 1/2 Australian Open: орал на судью с бешеными глазами

Медведев наорал на судью, проиграл сет – но победил Циципаса и вышел в финал Australian Open

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные