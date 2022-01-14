Визу Джоковича аннулировали, потому что его пребывание в Австралии может «взбудоражить антиваксеров»

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Юрист Новака Джоковича Николас Вуд во время предварительного заседания по апелляции против министра иммиграции раскрыл детали причин, на основании которых министр аннулировал визу серба.

По словам Вуда, в решении министра главным основанием для отмены визы называется то, что пребывание Джоковича в Австралии может «взбудоражить антиваксеров». В качестве аргументов он привел два высказывания серба 2020 года.

При этом, по словам Вуда, не учитывается то, как на антиваксеров может повлиять высылка Джоковича. Юрист назвал это «иррациональным».

Кроме того, в решении министра говорится, что Джокович соблюдал закон, не представляет серьезного риска для общественного здоровья, а также имеет естественный иммунитет, потому что переболел ковидом.

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