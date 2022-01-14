Визу Джоковича аннулировали, потому что его пребывание в Австралии может «взбудоражить антиваксеров»

Юрист Новака Джоковича Николас Вуд во время предварительного заседания по апелляции против министра иммиграции раскрыл детали причин, на основании которых министр аннулировал визу серба.

По словам Вуда, в решении министра главным основанием для отмены визы называется то, что пребывание Джоковича в Австралии может «взбудоражить антиваксеров». В качестве аргументов он привел два высказывания серба 2020 года.

При этом, по словам Вуда, не учитывается то, как на антиваксеров может повлиять высылка Джоковича. Юрист назвал это «иррациональным».

Кроме того, в решении министра говорится, что Джокович соблюдал закон, не представляет серьезного риска для общественного здоровья, а также имеет естественный иммунитет, потому что переболел ковидом.

Джоковича второй раз высылают из Австралии. Онлайн

Ого, Джокович, возможно, подделал анализ на ковид – чтобы получить медотвод. Есть доказательства

У Джоковича новая проблема: он либо нарушил протоколы для зараженных ковидом, либо соврал про болезнь

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе