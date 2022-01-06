Президент Сербии о задержании Джоковича: «Сказал Новаку, что вся страна сейчас вместе с ним. Мы боремся за него»

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал то, что Новака Джоковича не впустили в Австралию из-за ошибки с оформлением визы.

Сейчас Джокович изолирован в отдельной комнате в здании аэропорта, окончательное решение примут в ближайшие часы.

«Только что поговорил с Новаком по телефону. Я сказал ему, что вся Сербия сейчас вместе с ним, что наши власти примут все необходимые меры, чтобы преследование лучшего теннисиста в мире было остановлено в самое ближайшее время.

В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду.

В остальном Новак силен, как мы все знаем», – написал Вучич инстаграме.

Джоковича сначала пустили в Австралию, а теперь могут выгнать – он застрял в аэропорту из-за споров по поводу отвода от прививки

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