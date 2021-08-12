«На ### эту ######, лживую, ######## систему». Гулбис обругал Hawk-Eye Live в квалификации US Open

Латвиец Эрнест Гулбис во втором круге квалификации в матче против Филипа Горански обругал систему автоматизированного судейства Hawk-Eye Live.

Когда при счете 6:4, 6:5 второй раз стало «ровно», Гулбис, не реализовавший в этом гейме на подаче соперника четыре матчбола, закричал на английском «На ### эту ######, лживую, ######## систему» и добавил по-русски «#####».

Затем он отыграл геймбол Горански и победил, использовав пятый матчбол в гейме и шестой в целом.

За место в основной сетке Гулбис поборется с Кантеном Алисом.

Теннис уже играет без линейных судей: вместо них – система-робот