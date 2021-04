Циципас выиграл первый «Мастерс» и стал лидером сезона по заработанным очкам

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас, в финале турнира в Монте-Карло обыгравший Андрея Рублева (6:3, 6:3), взял шестой титул в карьере и первый серии «Мастерс». Он стал лидером сезона по заработанным очкам. Баланс его финалов на уровне тура теперь стал 6-8.

В матче с Рублевым Циципас второй раз в этом году обыграл теннисиста топ-10 (при трех поражениях).

22-летний Циципас стал самым молодым чемпионом Монте-Карло с 2008 года, когда там победил 21-летний Рафаэль Надаль, сейчас 11-кратный чемпион турнира.

BREAKTHROUGH 🙌



The moment Stefanos Tsitsipas won his first Masters 1000 title! pic.twitter.com/3icLsgCx4S