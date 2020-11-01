Джокович призвал отказаться от пятисетового формата: «Средний возраст теннисного болельщика – 61 год, а нужно привлекать молодежь»

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Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, почему, по его мнению, теннису стоит отказаться от пятисетового формата.

«Я сторонник трехсетового формата, хотя на «Шлемах» всегда игрались пятисетовики. Так сложилось исторически, и я не знаю, есть ли шанс, что это изменится. Вы спросите, почему у меня такая позиция? Я просто чувствую, что у нас достаточно турниров и матчей по ходу сезона. У нас самый длинный сезон среди всех видов спорта во всем мире. Мы играем с начала января до конца ноября. Буквально каждую неделю где-то проводятся турниры.

Я не вижу причин, по которым мы должны играть пятисетовики, хотя, конечно, есть исторический контекст, многолетние традиции.

Но я замечаю, что молодежь все меньше внимания обращает на теннис. Чтобы сделать наш спорт более привлекательным с коммерческой и маркетинговой точки зрения, мы должны адаптироваться под интересы молодого поколения.

К сожалению, статистика показывает, что средний возраст теннисного болельщика составляет 61 год. На мой взгляд, мы должны что-то с этим сделать. Очевидно, что теннис всегда был и остается консервативным видом спорта, я уважаю это, но считаю, что мы должны рассмотреть варианты с какими-то изменениями. Изменить можно что угодно, например, сократить количество геймов в сете, придумать другой календарь или рейтинговую систему. Мы правда никогда это не обсуждали.

Каждый раз, когда кто-нибудь поднимает эту тему, я вижу, что никто не хочет ее поддержать и стратегически подумать о вещах, которые могли бы привлечь в наш спорт молодую аудиторию».

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