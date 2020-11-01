Джокович призвал отказаться от пятисетового формата: «Средний возраст теннисного болельщика – 61 год, а нужно привлекать молодежь»

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, почему, по его мнению, теннису стоит отказаться от пятисетового формата.

«Я сторонник трехсетового формата, хотя на «Шлемах» всегда игрались пятисетовики. Так сложилось исторически, и я не знаю, есть ли шанс, что это изменится. Вы спросите, почему у меня такая позиция? Я просто чувствую, что у нас достаточно турниров и матчей по ходу сезона. У нас самый длинный сезон среди всех видов спорта во всем мире. Мы играем с начала января до конца ноября. Буквально каждую неделю где-то проводятся турниры.

Я не вижу причин, по которым мы должны играть пятисетовики, хотя, конечно, есть исторический контекст, многолетние традиции.

Но я замечаю, что молодежь все меньше внимания обращает на теннис. Чтобы сделать наш спорт более привлекательным с коммерческой и маркетинговой точки зрения, мы должны адаптироваться под интересы молодого поколения.

К сожалению, статистика показывает, что средний возраст теннисного болельщика составляет 61 год. На мой взгляд, мы должны что-то с этим сделать. Очевидно, что теннис всегда был и остается консервативным видом спорта, я уважаю это, но считаю, что мы должны рассмотреть варианты с какими-то изменениями. Изменить можно что угодно, например, сократить количество геймов в сете, придумать другой календарь или рейтинговую систему. Мы правда никогда это не обсуждали.

Каждый раз, когда кто-нибудь поднимает эту тему, я вижу, что никто не хочет ее поддержать и стратегически подумать о вещах, которые могли бы привлечь в наш спорт молодую аудиторию».

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