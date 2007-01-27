Павлюченкова третий раз за четыре года вышла в 1/4 финала Australian Open

Теги Australian Open Анастасия Павлюченкова WTA Анжелик Кербер Гарбинье Мугуруса Теннис

Россиянка Анастасия Павлюченкова на Australian Open обыграла Анжелик Кербер – 6:7, 7:6, 6:2. По ходу матча россиянка сделал 71 удар навылет при всего 36 невынужденных ошибках.

За счет этой победы Павлюченкова вышла во второй четвертьфинал Australian Open подряд и третий – за последние четыре года. На всех остальных «Больших шлемах» у нее столько же выходов в восьмерку лучших.

Дальше четвертьфинала на ТБШ Павлюченкова никогда не проходила.

В этот раз за 1/2 она сыграет с Гарбинье Мугурусой, которой уступает 1:4 в личных встречах. Сейчас россиянка работает с Сэмом Сумиком, который до середины прошлого года тренировал испанку.

Русский день на Australian Open – не очень. Медведев и Рублев вылетели, зато Павлюченкова – в 1/4

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья