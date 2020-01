Павлюченкова третий раз за четыре года вышла в 1/4 финала Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова на обыграла Анжелик Кербер – 6:7, 7:6, 6:2. По ходу матча россиянка сделал 71 удар навылет при всего 36 невынужденных ошибках.

Another #AusOpen, another quarterfinal appearance!@NastiaPav knocks out former champion Angelique Kerber 6-7(5) 7-6(4) 6-2 to reach the final eight for the second straight year.#AusOpen pic.twitter.com/9G5Q9qPbbt