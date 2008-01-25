Павлюченкова впервые обыграла Плишкову и одержала лучшую победу с 2017-го

Россиянка Анастасия Павлюченкова в третьем круге обыграла вторую ракетку мира Каролину Плишкову – 7:6, 7:6. Теперь счет их личных встреч составляет 6:1 в пользу чешки.

Для Павлюченковой это лучшая победа с февраля-2017, когда она в финале турнира в Монтеррее обыграла первую ракетку мира . Всего это 33-я победа россиянки в матчах с топ-10 (при 66 поражениях).

Павлюченкова вышла во вторую неделю Australian Open второй раз подряд – в прошлом году она играла в четвертьфинале.

В четвертом круге она встретится с Кербер. В личных встречах счет 7:7.

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