Павлюченкова впервые обыграла Плишкову и одержала лучшую победу с 2017-го

Теги Australian Open Анастасия Павлюченкова WTA Анжелик Кербер Каролина Плишкова Теннис

Россиянка Анастасия Павлюченкова в третьем круге Australian Open обыграла вторую ракетку мира Каролину Плишкову – 7:6, 7:6. Теперь счет их личных встреч составляет 6:1 в пользу чешки.

Для Павлюченковой это лучшая победа с февраля-2017, когда она в финале турнира в Монтеррее обыграла первую ракетку мира Анжелик Кербер. Всего это 33-я победа россиянки в матчах с топ-10 (при 66 поражениях).

Павлюченкова вышла во вторую неделю Australian Open второй раз подряд – в прошлом году она играла в четвертьфинале.

В четвертом круге она встретится с Кербер. В личных встречах счет 7:7.

Тимур Журавель – фанат Австралии. Почитайте его полный любви монолог о стране и Australian Open

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья