Начало матчей на большинстве кортов Australian Open было отложено из-за выпавшей на них грязи

Организаторы Australian Open на отложили начало матчей на большинстве кортов. Вчера в Мельбурне прошел дождь, смешанный с пылью, и в результаты на корты выпала грязь.

Due to the dust storm the courts need cleaning in Melbourne. Start of matches has been delayed until 12.30pm on outside courts. #AusOpen pic.twitter.com/wkNlMl1YOl