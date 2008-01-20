Серена выиграла 350-й матч на «Больших шлемах». Это рекорд

Теги Серена Уильямс Роджер Федерер Australian Open Мартина Навратилова WTA GOAT Анастасия Потапова Теннис

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс в первом круге Australian Open разгромила 18-летнюю Анастасию Потапова – 6:0, 6:3 за 58 минут. Для американки это 350-я победа в матчах на турнирах «Большого шлема».

Уильямс – рекордсменка женского тенниса по этому показателю. На втором месте идет Мартина Навратилова, выигравшая 306 матчей.

В мужском туре 23-кратную чемпионку ТБШ обходит Роджер Федерер, у которого 357 побед.

Серена дебютировала на Australian Open в 1998-м. Она выигрывала матчи на этом турнире по ходу четырех разных десятилетий.

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