Серена выиграла 350-й матч на «Больших шлемах». Это рекорд

Экс-первая ракетка мира в первом круге Australian Open разгромила 18-летнюю Анастасию Потапова – 6:0, 6:3 за 58 минут. Для американки это 350-я победа в матчах на турнирах «Большого шлема».

Уильямс – рекордсменка женского тенниса по этому показателю. На втором месте идет , выигравшая 306 матчей.

