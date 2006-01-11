Александрова выиграла первый титул WTA в карьере

Екатерина Александрова обыграла из Казахстана (6:2, 6:4) на турнире в китайском Шэньчжэне и завоевала первый титул в карьере.

Ekaterina Alexandrova does it!



A first WTA title for her at #ShenzhenOpen as she beats Rybakina 6-2, 6-4!



👏👏👏 pic.twitter.com/LTPVhJ336v — WTA (@WTA) 11 января 2020 г.

В понедельник Александрова займет 26-ю строчку мирового рейтинга и станет первой ракеткой России. Кроме того, она впервые в карьере будет сеяной на турнире «Большого шлема».

25-летняя Александрова стала первой российской чемпионкой турнира WTA после Дарьи Касаткиной на «ВТБ Кубке Кремля» в 2018-м. С учетом турнира WTA 125K в Лиможе, у Александровой 10 побед подряд.

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