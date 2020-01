Александрова выиграла первый титул WTA в карьере

Екатерина Александрова обыграла из Казахстана (6:2, 6:4) на турнире в китайском Шэньчжэне и завоевала первый титул в карьере.

Ekaterina Alexandrova does it!



A first WTA title for her at #ShenzhenOpen as she beats Rybakina 6-2, 6-4!



