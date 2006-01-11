Александрова выиграла первый титул WTA в карьере

Теги WTA WTA Shenzhen Open Екатерина Александрова Елена Рыбакина Теннис

Екатерина Александрова обыграла Елену Рыбакину из Казахстана (6:2, 6:4) на турнире в китайском Шэньчжэне и завоевала первый титул в карьере.

В понедельник Александрова займет 26-ю строчку мирового рейтинга и станет первой ракеткой России. Кроме того, она впервые в карьере будет сеяной на турнире «Большого шлема».

25-летняя Александрова стала первой российской чемпионкой турнира WTA после Дарьи Касаткиной на «ВТБ Кубке Кремля» в 2018-м. С учетом турнира WTA 125K в Лиможе, у Александровой 10 побед подряд.

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