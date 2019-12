Федерер стал первым человеком, при жизни изображенным на швейцарской юбилейной монете

Портрет экс-первой ракетки мира а появился на официальной юбилейной монете Швейцарии. 38-летний победитель 20 турниров «Большого шлема» опубликовал видео с процессом изготовления в твиттере.

«Спасибо Швейцарии и монетному двору за невероятную честь».

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6