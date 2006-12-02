Федерер стал первым человеком, при жизни изображенным на швейцарской юбилейной монете

Портрет экс-первой ракетки мира а появился на официальной юбилейной монете Швейцарии. 38-летний победитель 20 турниров «Большого шлема» опубликовал видео с процессом изготовления в твиттере.

«Спасибо Швейцарии и монетному двору за невероятную честь».

Третья ракетка мира стал первым человеком, при жизни изображенным на швейцарской юбилейной монете.

Серебряная монета достоинством 20 франков будет официально выпущена 23 января 2020 года. В мае монетный двор планирует изготовить вторую монету с Федерером – золотую и достоинством 50 франков.

Предзаказ первого ограниченного тиража на сайте монетного двора завершится не позднее 19 декабря, если отчеканенные 55 000 штук не будут проданы раньше.

Федерер взял 10-й титул в Базеле (где работал болбоем) и 103-й всего. Рекорд Коннорса все ближе