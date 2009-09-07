«Не скажу, что я добрый или хороший человек. Но в жизни я очень спокойный и не знаю, откуда на корте вылезают демоны». Медведев – о поведении и психологии

Россиянин Даниил Медведев, вышедший в финал , рассказал о своем поведении на турнире и психологической работе.

В третьем круге турнира 23-летний уроженец Москвы вырвал у болбоя полотенце и показал зрителями средний палец. После этого он в двух матчах дразнил болельщиков и под их свист рассказывал, как они помогают ему побеждать.

Но после победы над Вавринкой в четвертьфинале Медведев извинился и помирился с трибунами. А еще по ходу турнира он говорил, что в третьем круге повел себя «как идиот» и старается стать лучше.

– Много обсуждалось то, что вы играете роль злодея. В детстве смотрели рестлинг? Это как-то повлияло?

– Кстати, лет до шести-семи я любил рестлинг, потому что думал, что там все по-настоящему. Родители мне говорили: «Зачем ты это смотришь? Это же просто шоу». А я такой: «Нет, они по-настоящему дерутся».

Но я не думаю, что это как-то повлияло на то, что здесь произошло. Как я уже говорил, я работаю над тем, чтобы в человеческом плане быть лучше, чем то, что я показал несколько дней назад.

– Вы напортачили. Теперь прямо сказали, что хотите стать лучше.

– На корте. За его пределами, по-моему, все нормально (улыбается).

– По-моему, вы спокойный, у вас приятная улыбка. Можете рассказать теннисному сообществу, какой вы человек?

– Я не скажу, что я добрый или хороший человек. Могу сказать только, что я очень спокойный. Я даже не знаю, откуда вылезают демоны, когда я играю в теннис.

Особенно по юниорам было много проблем с поведением. Меня с матчей не снимали, но штрафы на гейм я получал легко.

И я много работал, чтобы это исправить, потому что после каждого срыва на корте я сидел и думал: «В жизни я же не такой. Почему это происходит? Я не хочу, чтобы так происходило».

Так что я работал и сильно прибавил. Но иногда все равно срываюсь. А в обычной жизни, чтобы меня разозлить, нужно выводить неделю. Не знаю, приходить к гостиницу и стучать в дверь в 6 утра на протяжении недели. Тогда я немного взбешусь. А вообще я спокойный.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33) 3 Сен 2019 в 5:12 PDT

– Мы знаем, что было в матчах, когда вас освистывали. Но, кажется, вы покорили зрителей. Если в воскресенье вас снова освистают, что вы будете чувствовать?

– Я буду удивлен. Но нужно будет взять эту энергию и использовать ее.

Повторю, я не горжусь тем, что я сделал. Я работаю над тем, чтобы такое никогда не повторилось.

– Сегодня у вас, кажется, вообще не было эмоций на корте – даже после матчбола. Вы хотите быть таким – вообще без эмоций?

– Нет, по ходу матча эмоции были. Иногда я камонил, смотрел на команду. Но я обнаружил, что когда я подавляю эмоции – даже хорошие, – то и плохие не вылезают.

По поводу того, что было после матча. Я говорил в интервью, что начал так делать в Цинциннати. Это будет моей фишкой – не буду праздновать, а буду просто смотреть на команду. Все, я выиграл, матч кончился (улыбается).

Dancing his way into the final eight! 🕺



Daniil Medvedev is through to the first Grand Slam quarterfinal of his career after fighting past Koepfer in four sets.@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/wbTz7jahMr — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019





– Как вы работаете над психологией?

– У меня есть человек, тренер. Она мне очень помогла. Еще мне очень помогает жена. И то, что я сам в себе разбираюсь.

По ходу карьеры я проиграл много матчей, потому что сходил с ума. Но нельзя точно сказать, было ли это причиной поражений. Так что я сидел после таких матчей и думал, что не хочу проигрывать, потому что сорвался или потерял концентрацию из-за болельщиков, судьи или чего-нибудь такого.

Если я буду проигрывать, то потому что я был слабее соперника. Если это всегда будет причиной, будет здорово.

– Как люди раньше реагировали на то, что вы очень спокойный вне корта и безумный в игре?

– Трудно сказать, потому что на таких матчах сидело по пять человек.

По-разному. Иногда лет в 14-16 я бесился во время матчей, когда мне казалось, что тренеры радовались двойной ошибке или что-то такое. Начинал на них кричать. Они кричали в ответ. Многие говорили: «Этот парень настоящий псих, никогда не будет хорошим игроков». Может быть, с некоторыми игроками так и было. Я рад, что со мной вышло иначе.

Некоторые пытались помочь. Некоторые просто удивлялись: «Что это за псих, и что он делает на корте?»



Я сильно прибавил. Надеюсь, прибавлю еще.

– Сегодня вы несколько раз саркастично показывали большой палец тренеру. Вы обсуждаете с ним это после матчей?

– Нет, это обычное дело. Кстати, от этого тоже надо избавляться. Обычно это значит, что я не совсем спокоен. Когда я так не делаю, то играю лучше.

Но Жиль прекрасно меня понимает. Он мне рассказывал о своей молодости, и у него все было наоборот – срывался не на корте, а в жизни. Это тоже помогает понять, как работают эмоции.

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