«Не скажу, что я добрый или хороший человек. Но в жизни я очень спокойный и не знаю, откуда на корте вылезают демоны». Медведев – о поведении и психологии

Россиянин Даниил Медведев, вышедший в финал , рассказал о своем поведении на турнире и психологической работе.

В третьем круге турнира 23-летний уроженец Москвы вырвал у болбоя полотенце и показал зрителями средний палец. После этого он в двух матчах дразнил болельщиков и под их свист рассказывал, как они помогают ему побеждать.

Но после победы над Вавринкой в четвертьфинале Медведев извинился и помирился с трибунами. А еще по ходу турнира он говорил, что в третьем круге повел себя «как идиот» и старается стать лучше.

– Много обсуждалось то, что вы играете роль злодея. В детстве смотрели рестлинг? Это как-то повлияло?

– Кстати, лет до шести-семи я любил рестлинг, потому что думал, что там все по-настоящему. Родители мне говорили: «Зачем ты это смотришь? Это же просто шоу». А я такой: «Нет, они по-настоящему дерутся».

Но я не думаю, что это как-то повлияло на то, что здесь произошло. Как я уже говорил, я работаю над тем, чтобы в человеческом плане быть лучше, чем то, что я показал несколько дней назад.

– Вы напортачили. Теперь прямо сказали, что хотите стать лучше.

– На корте. За его пределами, по-моему, все нормально (улыбается).

– По-моему, вы спокойный, у вас приятная улыбка. Можете рассказать теннисному сообществу, какой вы человек?

– Я не скажу, что я добрый или хороший человек. Могу сказать только, что я очень спокойный. Я даже не знаю, откуда вылезают демоны, когда я играю в теннис.

Особенно по юниорам было много проблем с поведением. Меня с матчей не снимали, но штрафы на гейм я получал легко.

И я много работал, чтобы это исправить, потому что после каждого срыва на корте я сидел и думал: «В жизни я же не такой. Почему это происходит? Я не хочу, чтобы так происходило».

Так что я работал и сильно прибавил. Но иногда все равно срываюсь. А в обычной жизни, чтобы меня разозлить, нужно выводить неделю. Не знаю, приходить к гостиницу и стучать в дверь в 6 утра на протяжении недели. Тогда я немного взбешусь. А вообще я спокойный.

– Мы знаем, что было в матчах, когда вас освистывали. Но, кажется, вы покорили зрителей. Если в воскресенье вас снова освистают, что вы будете чувствовать?

– Я буду удивлен. Но нужно будет взять эту энергию и использовать ее.

Повторю, я не горжусь тем, что я сделал. Я работаю над тем, чтобы такое никогда не повторилось.

– Сегодня у вас, кажется, вообще не было эмоций на корте – даже после матчбола. Вы хотите быть таким – вообще без эмоций?

– Нет, по ходу матча эмоции были. Иногда я камонил, смотрел на команду. Но я обнаружил, что когда я подавляю эмоции – даже хорошие, – то и плохие не вылезают.

По поводу того, что было после матча. Я говорил в интервью, что начал так делать в Цинциннати. Это будет моей фишкой – не буду праздновать, а буду просто смотреть на команду. Все, я выиграл, матч кончился (улыбается).

