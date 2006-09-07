Даниил Медведев: «У меня появилась какая-то сила. Она помогает выигрывать безумные матчи, которые 2 месяца назад я бы, наверное, проиграл»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Григором Димитровым в полуфинале US Open (7:6, 6:4, 6:3).

– После стольких побед, каково проводить важные розыгрыши? Особенно в первом сете казалось, что он играл лучше вас, но в нужные моменты вы прибавляли.

– Да, так и есть. Думаю, в данном случае очень много дает уверенность в себе. Я согласен, что в первом сете он был лучше. Мне немного повезло, что я его выиграл. Но после этого динамика совершенно изменилась, и следующие два сета я провел лучше. Думаю, мы вышли на потрясающий уровень.

Сейчас в моей игре появилась какая-то сила, и она помогает выигрывать эти безумные сеты и безумные матчи, которые два месяца назад я бы, наверное, проиграл. Как, например, Гоффену на «Уимблдоне». Там была похожая борьба, похожий матч, но я проиграл.

– Как бы вы описали разницу между серией побед на турнирах перед US Open и серией побед здесь?

– Конечно, «Большой шлем» это другое. Хотя бы потому, что здесь играем пять сетов. Нужно выиграть гораздо больше, чтобы выйти в финал. Наверное, тут я выиграл столько же сетов, сколько на трех турнирах до этого вместе взятых. Точно не знаю.

Психологически очень тяжело. Раньше мне этого не хватало. Раньше лучшим результатом на «Шлеме» был четвертый круг. У меня было ощущение, что выиграть пятисетовый матч так сложно. Я знал, что иду в правильном направление, но мне нужно было бороться за каждый сет, каждый розыгрыш. Раньше не получалось.

Но тут все получается. Я выиграл много четырехсетовых матчей, и это показывает, что я в отличной психологической и физической форме.

– Вы сказали, что раньше этого не хватало. Откуда это взялось?

– От того, что я двигался в правильном направлении. Я чувствовал, что чего-то не хватает и старался это найти. Но я точно не знаю, как нашел.

Думаю, это просто опыт. В этом году я проиграл два очень тяжелых пятисетовых матча: на «Ролан Гаррос» с 2:0 по сетам и брейка в пятом, на «Уимблдоне» с брейка в пятом. Я проиграл, но это помогло понять, как этого больше не допускать.

– У вас была возможность осмыслить, чего вы добились этим летом, куда это может привести?

– Пока нет. Лето получилось очень быстрым и очень длинным одновременно. Длинным, потому что я очень много играл. Быстрым, потому что у меня нет времени сидеть и думать о достижениях.

Надеюсь, после финала время появится. Это будет последний матч американского лета. Конечно, где-то в глубине я понимаю, что в последние четыре недели добился потрясающих результатов – даже в сравнении тем, что делал раньше.

Но еще кое-что: я не хочу останавливаться. Я всегда буду работать, чтобы стать лучше. Буду выкладываться каждый день.

Медведев – в финале US Open! После Сафина у нас таких игроков не было

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