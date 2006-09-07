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Медведев первым выиграл 50 матчей в этом сезоне

Теги US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Россиянин Даниил Медведев, в полуфинале US Open обыгравший Григора Димитрова, первым в этом сезоне в ATP одержал 50 побед (у него 16 поражений).

При этом 20 матчей 23-летний уроженец Москвы выиграл за последние шесть недель, по ходу которых вышел в финал четырех турниров подряд.

Медведев раньше никогда в карьере не выигрывал 50 матчей за сезон на уроне ATP. Его лучшим результатов были 43 победы, одержанные в прошлом году.

На US Open он вышел в седьмой финал в этом сезоне и тоже лидирует в туре по этому показателю. В предыдущих решающих матчах он выиграл два титула.

За трофей Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем, у которого месяца назад взял всего три гейма в их единственном очном матче (финале «Мастерса» в Монреале).

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