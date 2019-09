Даниил Медведев: «В матче с Лопесом я повел себя как идиот. На корте я должен быть лучше»

Россиянин Даниил Медведев, на US Open вышедший в четвертьфинал, прокомментировал свое поведение и отношения с трибунами.

– В матче с Лопесом я повел себя как идиот, если честно. Делал то, чем не могу гордиться. Я работаю над тем, чтобы на корте быть лучше, потому что за пределами корта я искренне считаю себя хорошим человеком.

Сегодня во время матча я был полностью собран. После матча немного поиграл со зрителями. Но мы все знаем, как могут болеть в Нью-Йорке. Это, наверное, самые энергичные зрители в мире. На этой неделе я играл на больших кортах и хорошо это прочувствовал.

Так что я сегодня поиграл со зрителями. Надеюсь, им тоже понравилось. Мне это очень помогло победить, как я уже сказал.

– Из-за одежды не все видно, но сколько тейпов на вас наложено?

– Обычно я стараюсь так не тейпироваться. Но тут судороги, которые были во втором круге, оставили свои следы.

Обе приводящих мышцы зажаты, поэтому на них тейпы. Плечо начало болеть в конце матча с Лопесом, поэтому на нем тейп.

– Комфортно в них играть?

– Кстати, да. Еще перед матчем я принял болеутоляющие и не знаю, дело в них, в тейпе или в адреналине, но по ходу матча я вообще ничего не чувствовал.

По-моему, это был прекрасный матч. Конечно, изнутри трудно судить, но я считаю, что мы играли на уровне топ-10 – и я, и соперник.

– Зачем вы танцевали после победы?

