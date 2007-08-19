Медведев о третьем финале подряд и крупнейшем титуле: «Настолько не было сил, что радовался тому, что все кончилось»

Чемпион «Мастерса» в Цинциннати Даниил Медведев поделился впечатлениями от финальной победы над Давидом Гоффеном (7:6, 6:4) и предстоящего дебюта в топ-5 мирового рейтинга.

«Нереально рад. Если бы меня до турнира кто-то спросил, как я буду праздновать, если я выиграю последнее очко и выиграю здесь «Мастерс», я бы сказал, наверное, что упаду на корт, буду орать как сумасшедший, радоваться. Но в итоге у меня настолько не было сил, я был так опустошен после последнего эйса, который я сделал, что просто пошел к сетке и, можно сказать, радовался, что наконец-то это все кончилось. Но конечно, нереальное чувство и только позитивные эмоции.

То, что я стану пятой ракеткой мира, просто невероятно, потому что всего лишь месяц или полтора, как я вошел в десятку, а уже через несколько недель я вышел в три финала, выиграл «Мастерс». Это что-то невероятное, но естественно, я не хочу останавливаться, хочу прибавлять».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33) 18 Авг 2019 в 5:05 PDT

Медведев – наш лучший теннисист за 10 лет. Он ворвался в топ-5 и подает как сумасшедший