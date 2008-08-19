Медведев выиграл 44-й матч в сезоне, первый «Мастерс» в карьере и станет первым за 9 лет русским в топ-5

Восьмая ракетка мира , в Цинциннати обыгравший 19-ю Давида Гоффена 7:6, 6:4, взял пятый и крупнейший титул в карьере и пятый же – с начала прошлого года. Баланс его финалов на уровне тура теперь стал 5-5.

23-летний Медведев одержал 44-ю победу в сезоне – по этому показателю он абсолютный лидер тура. Вторым идет чемпион «Ролан Гаррос» и двух «Мастерсов» года Рафаэль Надаль (41).

Медведев, сыгравший третий финал за три недели, прервал серию из трех проигранных финалов, начавшуюся в апреле в Барселоне, и сегодня дебютирует в топ-5 мирового рейтинга. Он станет первым теннисистом из России в пятерке сильнейших в мире после , который стоял там последний раз в конце июня-2010.

Медведев стал самым молодым чемпионом Цинциннати с 2008 года, когда там победил 21-летний , сейчас трехкратный чемпион «Шлемов», двукратный – Олимпиады и экс-первая ракетка мира.

Теннисисты из России выиграли второй «Мастерс» за девять месяцев – после того, как в ноябре Карен Хачанов победил в Париже.

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