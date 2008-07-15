Новак Джокович: «Когда трибуны кричат «Роджер», я слышу «Новак»

Новак Джокович поделился впечатлениями от пятой победы на «Уимблдоне», в финале которого за 5 часов обыграл Роджера Федерера 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12.

– Ради таких матчей живешь, работаешь. Они наделяют смыслом каждую минуту, проведенную на корте. Сегодня перед выходом на корт я пообещал себе, что сохраню спокойствие и концентрацию. Я знал, что атмосфера будет такая, какой она была. Роджер играет очень хорошо. Я все это предвидел и визуализировал у себя в голове. Возможно, это психологически был самый изнурительный матч, который я когда-либо играл. Самый физически изнурительный был финал Австралии против Надаля, который продлился шесть часов. Но ментально этот не сравнится ни с чем, и сейчас я несказанно счастлив сидеть тут перед вами победителем.

Я был в одном очке от поражения. Да в этом матче вообще все было. Его запросто мог выиграть он. Он очень хорошо подавал весь матч, и мне было очень сложно читать его подачу. Был небольшой флэшбэк к US Open, когда я тоже отыграл два матчбола. В такие моменты я просто стараюсь не терять веры в себя и концентрироваться на том, чтобы вернуть мяч сопернику. Прием сегодня не очень хорошо у меня работал, но в самые важные моменты – на трех тай-брейках – я нашел свою лучшую игру.

Играть с Роджером, особенно на траве – это постоянное давление. Он стоит близко к линии независимо от того, с кем играет: летит ли подача со скоростью 240 км/час или, как моя, 190. Он очень хорошо блокирует удары, очень хорошо читает игру. Он исключительно талантлив, и у него идеальная для травы игра. Так что я знал, что, как только возможность появится, я должен буду действовать остро и пользоваться ею. Мне это не всегда удавалось, особенно на приеме второй. Оставалось только бороться, и я это делал и нашел свою игру, когда она была нужнее всего.

– Как вам удается найти в себе храбрость играть так, как вы играли, когда были близки к поражению?

– Я пытаюсь сыграть матч у себя в голове еще до того, как выхожу на корт. Такой матч, конечно, представить заранее я не мог, но я всегда представляю себя победителем. Для этого нужна сила не только физическая, но и ментальная. Для меня это прежде всего внутренняя работа: тебя формирует не твой опыт, а то, как ты его переживаешь, обрабатываешь. Например, я определенно мог бы сыграть лучше сегодня; но что мне позволило остаться в игре, отыграть матчболы и победить сегодня – это моя психологическая, ментальная устойчивость. Для меня это и есть то, что вы называете храбростью. Можно в критический момент зажмуриться и ударить со всей силы, а там будь что будет, но я бы это храбростью не назвал. Чтобы победить, нужно на протяжении всех пяти часов играть на стабильно высоком уровне. Нужно всегда верить в себя и напоминать себе, что ты не просто так тут находишься и что ты лучше твоего соперника.

– В этом матче, как вы сказали, вы играли не только с Роджером Федерером, но и с трибунами, которые почти целиком болели за него. Насколько вы это замечали?

– Ну как такое можно не заметить. Атмосфера и так наэлектризованная, а когда момент критический, и борьба равная, поддержка трибун, конечно, помогает. Когда этой поддержки у тебя нет, тебе приходится искать ее внутри себя (улыбается).

– Для вас это интересно: играть против трибун, как-то использовать поддержку, которую оказывают вашему сопернику, в своих целях?

– Хороший вопрос. Иногда пытаешься это игнорировать, но это довольно сложно. Я люблю эту энергию преобразовывать – скажем так. Когда трибуны кричат «Роджер», я слышу «Новак» (смех). Созвучно же! Понимаю, звучит глупо, но я стараюсь так делать, убеждать себя, что так и есть.

– Вы уже много лет гонитесь за Роджером и Рафой. Насколько, вы думаете, будет странно наконец их обойти?

– Ну я-то гонюсь, но они тоже выигрывают «Шлемы». Как я уже говорил, мы друг друга толкаем вперед. Я думаю, они основная причина, по которой я еще играю на этом уровне. То, чего достигли они, вдохновляет меня на то, чтобы повторить и превзойти это. Удастся ли мне, не знаю. Но для меня возраст – это не преграда, но не все зависит от меня. Я не знаю, сколько буду играть, будет ли у меня шанс на шлемовый рекорд или рекорд по неделя в качестве №1. Не все зависит от меня.

– Какая трава была на вкус в этот раз?

– Лучше, чем когда-либо. Удивительная. Я еще ее перевариваю (улыбается).

👑 ДЖОКОВИЧ!!! Выиграл «Уимблдон» на решающем тай-брейке, отыграв 2 матчбола!