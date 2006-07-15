Роджер Федерер: «Упустил такой невероятный шанс, что поверить не могу»

Финалист «Уимблдона» Роджер Федерер поделился впечатлениями от матча, который проиграл Новаку Джоковичу за пять часов на решающем тай-брейке (6:7, 6:1, 6:7, 6:4, 12:13).

– Что сегодня пошло не так?

– Один удар. Не знаю, какой из [двух матчболов]. Можете вы выбрать (улыбается).

– На ваш взгляд, вы проиграли этот матч в тот момент? Когда упустили матчболы?

– Да нет. Я был рад продолжить играть при 8:8 или сколько там? Я не помню. Всегда стараешься концентрироваться на позитиве: что матч продолжается, что ты не уступаешь с брейком. Если перед матчем я бы мог выбрать, что счет будет 9:9 в пятом, это было бы не так ужасно. Так что всегда пытаешься концентрироваться на позитиве.

– Вы сегодня выиграли на 14 очков больше. Это дает вам ощущение, что вы играли лучше?

– Это не имеет значения. Я знаю, что́ сделал хорошо, и могу быть доволен тем, как сыграл.

– Люди до сих пор относятся к Джоковичу как к парню, который вмешался в ваше с Рафой господство...

– Но это произошло ужа давно.

– Как вы думаете, настал момент, когда это восприятие Джоковича изменится?

– Это нужно у людей спросить. Мы прекрасно знаем, как Новак силен; он это уже много лет показывает. Каждая его победа, каждая его серия это подтверждает.

– За вами [по «Шлемам»] гонятся два ваших главных конкурента. Это вас будоражит, заставляет нервничать, не имеет значения?

– Раньше это было очень важно. Когда кто-то отставал на два, когда титулов могло стать поровну. С тех пор это изменилось. Меня теперь мотивируют другие вещи. Я уже побил рекорд, и если кто-то сделает это снова, то и молодец. Все все равно не защитишь. Я ради этого стал теннисистом, а ради того, чтобы побороться за «Уимблдон», чтобы показать высокие результаты, играть перед этими невероятными болельщиками, против соперников вроде Новака – для этого я играю. Так что сейчас все не так, как было раньше, но я по-прежнему доволен тем, как играю.

– Как вы справляетесь с такими тяжелыми поражениями?

– Так же, как когда теряешь подачу, подавая на матч. Стараешься не переживать, забыть и извлечь позитив, которого было полно. Примерно так я пришел в себя после 2008-го: подумал и решил, что все не так ужасно, просто сейчас больно. Это такой настрой, в котором, я бы сказал, я довольно силен. У меня нет желания расстраиваться из-за отличного матча.

– Вы хотели играть тай-брейк, который ввели только в этом году, или вам бы больше хотелось играть по старинке?

– Меня все устраивало. Я уважаю правила. Не знаю, хотел ли я играть тай-брейк, – меня устраивали оба сценария.

– Какие у вас теперь планы? Возьмете отпуск подольше или продолжите играть, чтобы не потерять тонус?

– Мы с командой еще на прошлой неделе решили, что пропустим Монреаль, чтобы подольше отдохнуть. Хотелось бы еще подольше, но что поделать. Подготовимся к Цинциннати и дальше все по плану.

– Насколько это тяжелое поражение? Проиграть в трех сетах не было бы проще?

– Трудно сказать, было ли бы проиграть 2:6, 2:6, 2:6 проще, чем это. В конце концов, это неважно. Я сам не знаю, что чувствую сейчас: разочарование, грусть, досаду. Я упустил такой невероятный шанс, что сам поверить не могу. Но уже ничего не поделать.

– Для вас в этом матче были какие-то параллели с 2008-м?

– Ну этот матч был побыстрее: не было перерывов на дождь. Темнота не надвигалась. В остальном трудно сказать. Я оба раза проиграл, так что это единственное сходство, которое вижу я (улыбается).

👑 ДЖОКОВИЧ!!! Выиграл «Уимблдон» на решающем тай-брейке, отыграв 2 матчбола!