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Роджер Федерер: «Упустил такой невероятный шанс, что поверить не могу»

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Уимблдон ATP Теннис

Финалист «Уимблдона» Роджер Федерер поделился впечатлениями от матча, который проиграл Новаку Джоковичу за пять часов на решающем тай-брейке (6:7, 6:1, 6:7, 6:4, 12:13). 

Что сегодня пошло не так?

– Один удар. Не знаю, какой из [двух матчболов]. Можете вы выбрать (улыбается).

На ваш взгляд, вы проиграли этот матч в тот момент? Когда упустили матчболы?

– Да нет. Я был рад продолжить играть при 8:8 или сколько там? Я не помню. Всегда стараешься концентрироваться на позитиве: что матч продолжается, что ты не уступаешь с брейком. Если перед матчем я бы мог выбрать, что счет будет 9:9 в пятом, это было бы не так ужасно. Так что всегда пытаешься концентрироваться на позитиве.

Вы сегодня выиграли на 14 очков больше. Это дает вам ощущение, что вы играли лучше?

– Это не имеет значения. Я знаю, что́ сделал хорошо, и могу быть доволен тем, как сыграл.

Люди до сих пор относятся к Джоковичу как к парню, который вмешался в ваше с Рафой господство...

– Но это произошло ужа давно.

Как вы думаете, настал момент, когда это восприятие Джоковича изменится?

– Это нужно у людей спросить. Мы прекрасно знаем, как Новак силен; он это уже много лет показывает. Каждая его победа, каждая его серия это подтверждает.

За вами [по «Шлемам»] гонятся два ваших главных конкурента. Это вас будоражит, заставляет нервничать, не имеет значения?

– Раньше это было очень важно. Когда кто-то отставал на два, когда титулов могло стать поровну. С тех пор это изменилось. Меня теперь мотивируют другие вещи. Я уже побил рекорд, и если кто-то сделает это снова, то и молодец. Все все равно не защитишь. Я ради этого стал теннисистом, а ради того, чтобы побороться за «Уимблдон», чтобы показать высокие результаты, играть перед этими невероятными болельщиками, против соперников вроде Новака – для этого я играю. Так что сейчас все не так, как было раньше, но я по-прежнему доволен тем, как играю.

Как вы справляетесь с такими тяжелыми поражениями?

– Так же, как когда теряешь подачу, подавая на матч. Стараешься не переживать, забыть и извлечь позитив, которого было полно. Примерно так я пришел в себя после 2008-го: подумал и решил, что все не так ужасно, просто сейчас больно. Это такой настрой, в котором, я бы сказал, я довольно силен. У меня нет желания расстраиваться из-за отличного матча.

Вы хотели играть тай-брейк, который ввели только в этом году, или вам бы больше хотелось играть по старинке?

– Меня все устраивало. Я уважаю правила. Не знаю, хотел ли я играть тай-брейк, – меня устраивали оба сценария.

Какие у вас теперь планы? Возьмете отпуск подольше или продолжите играть, чтобы не потерять тонус?

– Мы с командой еще на прошлой неделе решили, что пропустим Монреаль, чтобы подольше отдохнуть. Хотелось бы еще подольше, но что поделать. Подготовимся к Цинциннати и дальше все по плану.

Насколько это тяжелое поражение? Проиграть в трех сетах не было бы проще?

– Трудно сказать, было ли бы проиграть 2:6, 2:6, 2:6 проще, чем это. В конце концов, это неважно. Я сам не знаю, что чувствую сейчас: разочарование, грусть, досаду. Я упустил такой невероятный шанс, что сам поверить не могу. Но уже ничего не поделать.

Для вас в этом матче были какие-то параллели с 2008-м?

– Ну этот матч был побыстрее: не было перерывов на дождь. Темнота не надвигалась. В остальном трудно сказать. Я оба раза проиграл, так что это единственное сходство, которое вижу я (улыбается).

👑 ДЖОКОВИЧ!!! Выиграл «Уимблдон» на решающем тай-брейке, отыграв 2 матчбола!

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