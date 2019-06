Маррей о первом матче с металлическим бедром: «Это кайф»

Трехкратный чемпион одиночных «Шлемов» Энди Маррей прокомментировал свое возвращение на корт после замены тазобедренного сустава. 32-летний британец в Queen’s Club в паре с Фелисиано Лопесом обыграли парных №1 Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару 7:6, 6:3.

Hip surgery five months ago, don’t believe it!#QueensTennis @andy_murray pic.twitter.com/gwKiA1GfAj