Маррей о первом матче с металлическим бедром: «Это кайф»

Трехкратный чемпион одиночных «Шлемов» Энди Маррей прокомментировал свое возвращение на корт после замены тазобедренного сустава. 32-летний британец в Queen’s Club в паре с Фелисиано Лопесом обыграли парных №1 Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару 7:6, 6:3.

«Я рассчитывал получить от игры удовольствие, потому что настраивал себя на это независимо от результата. Я чувствовал себя неидеально в плане подготовки, передвижения, но не чувствовал боли. Это был кайф. Надеюсь продолжить прогрессировать».

Также экс-первый номер рейтинга ATP рассказал, что сыграет не только на следующей неделе в Истбурне (с Марсело Мело), но и на «Уимблдоне» – обладателем карьерного Шлема в паре с Пьером-Угом Эрбером. 28-летний француз после того, как в начале года с Николя Маю собрал Шлем в Австралии, концентрируется на одиночке, но на предложение Маррея сыграть вместе согласился.

У Маррея новый тазобедренный сустав, и он снова играет. Это же чудо!

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