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    Фоньини нанес Надалю самое крупное поражение на грунте за 4 года и впервые вышел в финал «Мастерса»

    Теги Рафаэль Надаль видео ATP Фабио Фоньини Rolex Monte-Carlo Masters статистика Теннис

    18-я ракетка мира Фабио Фоньини (13), в полуфинале Монте-Карло обыгравший 11-кратного чемпиона Рафаэля Надаля (2) 6:4, 6:2, нанес испанцу самое крупное поражение на грунте за четыре года – после Энди Маррея в финале Мадрида-2015 (6:3, 6:2) – и впервые вышел в финал «Мастерса».

    31-летний Фоньини ранее дважды обыгрывал Надаля на грунте на турнирах поменьше (в Рио и Барселоне-2015) и стал лишь четвертым теннисистом, обыгравшим его в Монте-Карло, после Гильермо Кории (2003), Новака Джоковича (2013, 2015) и Давида Феррера (2014).

    Также Фоньини стал четвертым игроком, обыгрывавшим Надаля на грунте минимум трижды, после Джоковича, Доминика Тима и Гастона Гаудио. Общий счет противостояния теперь стал 4-11 (на US Open-2015 Фоньини отыгрался с 0:2 по сетам).

    За свой первый «Мастерс» и девятый титул ATP Фоньини – ранее дважды доходивший в Монте-Карло до полуфинала – завтра сыграет с другим дебютантом стадии 28-летним Душаном Лайовичем.

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