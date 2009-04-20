Фоньини нанес Надалю самое крупное поражение на грунте за 4 года и впервые вышел в финал «Мастерса»

18-я ракетка мира Фабио Фоньини (13), в полуфинале Монте-Карло обыгравший 11-кратного чемпиона Рафаэля Надаля (2) 6:4, 6:2, нанес испанцу самое крупное поражение на грунте за четыре года – после Энди Маррея в финале Мадрида-2015 (6:3, 6:2) – и впервые вышел в финал «Мастерса».

FORZA FABIO! 🇮🇹@fabiofogna beats 11-time #RolexMCMasters champion Rafael Nadal 6-4 6-2 to reach his first Masters 1000 final pic.twitter.com/sqW4e9JL5G — Tennis TV (@TennisTV) 20 апреля 2019 г.

31-летний Фоньини ранее дважды обыгрывал Надаля на грунте на турнирах поменьше (в Рио и Барселоне-2015) и стал лишь четвертым теннисистом, обыгравшим его в Монте-Карло, после Гильермо Кории (2003), Новака Джоковича (2013, 2015) и Давида Феррера (2014).

Также Фоньини стал четвертым игроком, обыгрывавшим Надаля на грунте минимум трижды, после Джоковича, Доминика Тима и Гастона Гаудио. Общий счет противостояния теперь стал 4-11 (на US Open-2015 Фоньини отыгрался с 0:2 по сетам).

За свой первый «Мастерс» и девятый титул ATP Фоньини – ранее дважды доходивший в Монте-Карло до полуфинала – завтра сыграет с другим дебютантом стадии 28-летним Душаном Лайовичем.