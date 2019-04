Фоньини нанес Надалю самое крупное поражение на грунте за 4 года и впервые вышел в финал «Мастерса»

18-я ракетка мира Фабио Фоньини (13), в полуфинале Монте-Карло обыгравший 11-кратного чемпиона Рафаэля Надаля (2) 6:4, 6:2, нанес испанцу самое крупное поражение на грунте за четыре года – после Энди Маррея в финале Мадрида-2015 (6:3, 6:2) – и впервые вышел в финал «Мастерса».

