Монте-Карло (ATP). 1/2 финала. Медведев играет с Лайовичем, Надаль встретится с Фоньини

За выход в первый «Мастерс»-финал в Монте-Карло Даниил Медведев сыграет с Душаном Лайовичем. Начало матча – не ранее 14:30 по Москве.
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Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
14 – 21 апреля 2019
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Полуфинал
- Дата проведения
- 20 апреля, 14.42
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.30