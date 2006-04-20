Монте-Карло (ATP). 1/2 финала. Медведев играет с Лайовичем, Надаль встретится с Фоньини

За выход в первый «Мастерс»-финал в Монте-Карло Даниил Медведев сыграет с Душаном Лайовичем. Начало матча – не ранее 14:30 по Москве.

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Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако



14 – 21 апреля 2019

ATP World Tour Masters 1000



Призовой фонд – 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал