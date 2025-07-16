31-летняя Бушар завершит карьеру на тысячнике в Монреале

Эжени Бушар завершит карьеру на турнире в Монреале, который стартует 27 июля.

«Все становится понятно, когда приходит время. Для меня оно сейчас.

Закончу там, где все начиналось – в Монреале❤️», – твитнула Бушар.

На прошлой неделе канадка провела первый матч в туре с августа 2024-го. В этот период она профессионально играла в пиклбол.

31-летняя Бушар – финалистка «Уимблдона»-2014 и экс-пятая ракетка мира. За карьеру она выиграла по одному турниру WTA в одиночке и паре, а также Кубок Билли Джин Кинг в 2023 году.