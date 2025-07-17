Кубок Хопмана. Италия обыграла Хорватию

Сегодня в Бари стартует обновленный Кубок Хопмана.

Hopman Cup – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он пройдет на харде, продлится пять дней и завершится в воскресенье 20 июля.

В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.

Начало первых матчей дня – 18:30 мск, вторых – 20:00.

Группа A

Команда 🇬🇷 🇪🇸 🇨🇦 Матчи W L 🇬🇷 /Папамихаил 🇪🇸 / 🇨🇦 /

Группа B

Команда 🇮🇹 🇫🇷 🇭🇷 Матчи W L 🇮🇹 Коболли/Бронцетти W 1:0 2 1 🇫🇷 /Паке 🇭🇷 Векич/Айдукович L 0:1 1 2

16 июля

Италия – Хорватия – 2:1

Лючия Бронцетти – Донна Векич – 6:3, 4:6, 10-1

Флавио Коболли – Дуе Айдукович – 6:7(1), 6:4, 10-6

Лючия Бронцетти/Флавио Коболли – Донна Векич/Дуе Айдукович – 4:6, 6:2, 8-10