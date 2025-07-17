Кубок Хопмана. Италия обыграла Хорватию
Сегодня в Бари стартует обновленный Кубок Хопмана.
Hopman Cup – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он пройдет на харде, продлится пять дней и завершится в воскресенье 20 июля.
В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.
Начало первых матчей дня – 18:30 мск, вторых – 20:00.
Группа A
|Команда
|🇬🇷
|🇪🇸
|🇨🇦
|Матчи
|W
|L
|🇬🇷 Циципас/Папамихаил
|🇪🇸 Баутиста-Агут/Бассольс-Рибера
|🇨🇦 Оже-Альяссим/Андрееску
Группа B
|Команда
|🇮🇹
|🇫🇷
|🇭🇷
|Матчи
|W
|L
|🇮🇹 Коболли/Бронцетти
|W
|1:0
|2
|1
|🇫🇷 Гаске/Паке
|🇭🇷 Векич/Айдукович
|L
|0:1
|1
|2
16 июля
Италия – Хорватия – 2:1
Лючия Бронцетти – Донна Векич – 6:3, 4:6, 10-1
Флавио Коболли – Дуе Айдукович – 6:7(1), 6:4, 10-6
Лючия Бронцетти/Флавио Коболли – Донна Векич/Дуе Айдукович – 4:6, 6:2, 8-10
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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