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Кубок Хопмана. Италия обыграла Хорватию

Сегодня в Бари стартует обновленный Кубок Хопмана.

Hopman Cup – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он пройдет на харде, продлится пять дней и завершится в воскресенье 20 июля.

В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.

Начало первых матчей дня – 18:30 мск, вторых – 20:00.

Группа A

Команда 🇬🇷 🇪🇸 🇨🇦 Матчи W L
🇬🇷 Циципас/Папамихаил            
🇪🇸 Баутиста-Агут/Бассольс-Рибера            
🇨🇦 Оже-Альяссим/Андрееску            

Группа B

Команда 🇮🇹 🇫🇷 🇭🇷 Матчи W L
🇮🇹 Коболли/Бронцетти      W 1:0 
🇫🇷 Гаске/Паке            
🇭🇷 Векич/Айдукович  L     0:1   2

16 июля

Италия – Хорватия – 2:1

Лючия Бронцетти – Донна Векич – 6:3, 4:6, 10-1

Флавио Коболли – Дуе Айдукович – 6:7(1), 6:4, 10-6

Лючия Бронцетти/Флавио Коболли – Донна Векич/Дуе Айдукович – 4:6, 6:2, 8-10

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoСтефанос Циципас
logoФеликс Оже-Альяссим
logoБьянка Андрееску
logoРоберто Баутиста-Агут
logoМарина Бассольс-Рибера
logoРишар Гаске
logoДонна Векич
logoЛючия Бронцетти
logoКлое Паке
logoДуе Айдукович
logoДеспина Папамихаил
logoКубок Хопмана
logoФлавио Коболли
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