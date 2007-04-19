Монте-Карло (ATP). Медведев играет с Джоковичем, Надаль встретится с Пельей, Лайович впервые вышел в 1/2 финала «Мастерса»

В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев в четвертый раз играет с Новаком Джоковичем. Все три предыдущих встречи россиянин проиграл.

11-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль встретится с Гидо Пельей, у которого ведет 2:0 в личном противостоянии.

Серб Душан Лайович обыграл Лоренцо Сонего и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс».

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Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако



14 – 21 апреля 2019

ATP World Tour Masters 1000



Призовой фонд – 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

