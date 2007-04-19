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    Монте-Карло (ATP). Медведев играет с Джоковичем, Надаль встретится с Пельей, Лайович впервые вышел в 1/2 финала «Мастерса»

    Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович результаты ATP Фабио Фоньини Rolex Monte-Carlo Masters Душан Лайович Гидо Пелья Борна Чорич Даниил Медведев Лоренцо Сонего Теннис

    В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев в четвертый раз играет с Новаком Джоковичем. Все три предыдущих встречи россиянин проиграл.

    11-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль встретится с Гидо Пельей, у которого ведет 2:0 в личном противостоянии.

    Серб Душан Лайович обыграл Лоренцо Сонего и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс».

    Сетка турнира здесь.

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    Rolex Monte-Carlo Masters

    Монте-Карло, Монако

    14 – 21 апреля 2019

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 5 207 405 евро

    Открытые корты, грунт

    Четвертьфинал

    Душан Лайович (Сербия) Лоренцо Сонего (Италия)
    6:4|7:5
    Дата проведения
    19 апреля, 12.16
    Онлайн матча

    Новак Джокович (Сербия) Даниил Медведев (Россия)
    Дата проведения
    19 апреля, 14.10
    Онлайн матча

    Гидо Пелья (Аргентина) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    19 апреля, 15.00
    Онлайн матча

    Борна Чорич (Хорватия) Фабио Фоньини (Италия)
    Дата проведения
    19 апреля, 16.30
    Онлайн матча

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