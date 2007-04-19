Монте-Карло (ATP). Медведев играет с Джоковичем, Надаль встретится с Пельей, Лайович впервые вышел в 1/2 финала «Мастерса»

В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев в четвертый раз играет с Новаком Джоковичем. Все три предыдущих встречи россиянин проиграл.
11-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль встретится с Гидо Пельей, у которого ведет 2:0 в личном противостоянии.
Серб Душан Лайович обыграл Лоренцо Сонего и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс».
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Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
14 – 21 апреля 2019
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 19 апреля, 12.16
- Дата проведения
- 19 апреля, 14.10
- Дата проведения
- 19 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 19 апреля, 16.30