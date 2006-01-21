Новак Джокович: «У сетки Медведев спросил, вспотел ли я хотя бы. Меня это рассмешило – ответ был очевиден»

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился впечатлениями от выхода в свой первый за три года четвертьфинал Australian Open. В четвертом круге шестикратный чемпион турнира обыграл Даниила Медведева 6:4, 6:7, 6:2, 6:3 в матче, закончившемся в 0:43.

– Во-первых, спасибо, что что задержались так поздно – или это уже рано. Мне нужно было сделать все послематчевые восстановительные процедуры, потому что последние минут 20 матча я чувствовал себя неважно.

Завтра посмотрим, как организм на это все отреагирует. Но я уверен, что смогу восстановиться и буду готов к следующему матчу.

– Что у вас за травма?

– Это не из-за того, что я упал в матче. Просто усталость наложилась на напряжение в спине. Ничего серьезного. Но после такого матча возникла пара нюансов. Завтра будет видно.

– Сегодняшний матч был очень энергозатратный с первого очка. Было ощущение, что шансы даются вам с трудом. Какой у вас был настрой? Как вам все же удалось прорваться?

– По большей части шла такая игра в кошки-мышки. Поэтому матч так затянулся: у нас были розыгрыши по 40, 45 ударов. Физически игра шла очень затратная, потому что каждый из нас понимал, что не может позволить себе сорить очками. У него очень, очень приличный бэкхенд, так что слева он ничего не отдавал, а под право играть получалось не всегда. Нужно было терпеть и строить розыгрыши, но это проще сказать. Все часто зависит от самочувствия. Иногда ты немного зажат и начинаешь мешкаться.

Но на мой взгляд, я все равно хорошо сыграл, хоть и впустил его в матч во втором сете, когда, как и с Шаповаловым, вел с брейком. В четвертом он снова хорошо заиграл. Казалось, что мы играем уже пятый – настолько физически было тяжело. Против него нельзя вести игру в пару ударов.

– Показалось, что после матча у сетки вы с ним о чем-то пошутили. Можете сказать, о чем?

– Мы с Медведевым очень друг друга уважаем. Мы часто тренируемся вместе в последние годы – он тоже живет в Монако. У сетки он спросил, вспотел ли я хотя бы (улыбается). Меня это рассмешило, потому что ответ-то очевиден.

– Вы видели вчера, как Стефанос обыграл Роджера?

– Отличный был матч. Я видел немного, и качество игры было фантастическое. Стефанос показал свою зрелость и умение справляться с давлением перед лицом Роджера и поддержки, которую ему оказывали. Учитывая все обстоятельства, Циципас – огромный молодец. Для 20-летнего парня он очень впечатлил. Желаю ему всего наилучшего на остаток турнира.

Роджер тоже хорошо сыграл – матч был очень упорный. Его решила пара очков.

– На территории турнира много камер. Вы замечаете их, думаете, что вас постоянно снимают или вам все равно?

– По-разному. Камеры в коридорах между парковкой, раздевалкой и спортзалом меня не смущают, хоть там нас чаще всего и снимают. Но мне не очень нравится, что снимают переходы между ледяными ванными, восстановительным центром и раздевалками. Я много раз там видел нашу любимую модель – Фабио Фоньини – в халате, как он там ходит-туда сюда.

Женщинам еще хуже, потому что никто не берет с собой сумку, когда идет принять ледяную ванну, так что им потом в одном полотенце нужно пробегать там, где есть другие люди. Это мне не очень нравится. А в остальном, мы все давно уже живем под присмотром Большого Брата. Думаю, с этим просто уже нужно смириться.

В четвертьфинале 14-кратный чемпион «Шлемов» сыграет с Кеи Нисикори (8), у которого по личным встречам ведет 15-2.

Медведев обещал побороться с Джоковичем и сдержал слово. Только сделал это неожиданно