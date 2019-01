Новак Джокович: «У сетки Медведев спросил, вспотел ли я хотя бы. Меня это рассмешило – ответ был очевиден»

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился впечатлениями от выхода в свой первый за три года четвертьфинал Australian Open. В четвертом круге шестикратный чемпион турнира обыграл Даниила Медведева 6:4, 6:7, 6:2, 6:3 в матче, закончившемся в 0:43.

– Во-первых, спасибо, что что задержались так поздно – или это уже рано. Мне нужно было сделать все послематчевые восстановительные процедуры, потому что последние минут 20 матча я чувствовал себя неважно.

Завтра посмотрим, как организм на это все отреагирует. Но я уверен, что смогу восстановиться и буду готов к следующему матчу.

– Что у вас за травма?

– Это не из-за того, что я упал в матче. Просто усталость наложилась на напряжение в спине. Ничего серьезного. Но после такого матча возникла пара нюансов. Завтра будет видно.

– Сегодняшний матч был очень энергозатратный с первого очка. Было ощущение, что шансы даются вам с трудом. Какой у вас был настрой? Как вам все же удалось прорваться?

– По большей части шла такая игра в кошки-мышки. Поэтому матч так затянулся: у нас были розыгрыши по 40, 45 ударов. Физически игра шла очень затратная, потому что каждый из нас понимал, что не может позволить себе сорить очками. У него очень, очень приличный бэкхенд, так что слева он ничего не отдавал, а под право играть получалось не всегда. Нужно было терпеть и строить розыгрыши, но это проще сказать. Все часто зависит от самочувствия. Иногда ты немного зажат и начинаешь мешкаться.

Но на мой взгляд, я все равно хорошо сыграл, хоть и впустил его в матч во втором сете, когда, как и с Шаповаловым, вел с брейком. В четвертом он снова хорошо заиграл. Казалось, что мы играем уже пятый – настолько физически было тяжело. Против него нельзя вести игру в пару ударов.

– Показалось, что после матча у сетки вы с ним о чем-то пошутили. Можете сказать, о чем?

Even after a loss, @DaniilMedwed still has time to crack a joke with his victorious opponent @DjokerNole 😂#AusOpen pic.twitter.com/MRBN5jVRU8