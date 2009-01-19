Даниил Медведев: «Джокович сейчас играет не так, как раньше. Против него есть шансы»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал предстоящий ему матч 1/8 финала Australian Open против первой ракетки мира Новака Джоковича.
«Могу сказать, что он, наверное, играет не так, как раньше. Или мне просто так кажется. Потому что раньше, когда он был молодой, я смотрел по телевизору, и это было просто безумие: он пять часов играл с Марреем или кем-то еще, и у него не было спадов, он только прибавлял.
Сейчас это уже не так, против него есть шансы. Поэтому он проиграл три матча молодым игрокам в прошлом году. Я тоже постараюсь найти возможности».
Медведев дважды играл с Джоковичем в 2017 году: один раз проиграл в Истбурне, второй раз снялся с матча Кубка Дэвиса, но взял у серба сет.
«Я смог с ним побороться, хотя оба раза и проиграл. И с тех пор я сильно прибавил.
В Новаке хорошо то, что он дает тебе время. Это не Федерер, который бьет по восходящему мячу, не Раонич, с которым ты будешь весь матч носиться как сумасшедший.
Конечно, он прекрасный теннисист, но против него хотя бы можно строить игру. Поэтому шансы есть».