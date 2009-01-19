Даниил Медведев: «Джокович сейчас играет не так, как раньше. Против него есть шансы»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал предстоящий ему матч 1/8 финала Australian Open против первой ракетки мира .

«Могу сказать, что он, наверное, играет не так, как раньше. Или мне просто так кажется. Потому что раньше, когда он был молодой, я смотрел по телевизору, и это было просто безумие: он пять часов играл с Марреем или кем-то еще, и у него не было спадов, он только прибавлял.

Сейчас это уже не так, против него есть шансы. Поэтому он проиграл три матча молодым игрокам в прошлом году. Я тоже постараюсь найти возможности».

Медведев дважды играл с Джоковичем в 2017 году: один раз проиграл в Истбурне, второй раз снялся с матча Кубка Дэвиса, но взял у серба сет.

«Я смог с ним побороться, хотя оба раза и проиграл. И с тех пор я сильно прибавил.

В Новаке хорошо то, что он дает тебе время. Это не Федерер, который бьет по восходящему мячу, не Раонич, с которым ты будешь весь матч носиться как сумасшедший.

Конечно, он прекрасный теннисист, но против него хотя бы можно строить игру. Поэтому шансы есть».