Нисикори впервые за 7 лет отыгрался с 0:2 по сетам, Каррено-Буста ушел с корта, швыряясь вещами и ругая судью

Девятая ракетка мира Кеи Нисикори (8), в 1/8 финала Australian Open обыгравший Пабло Каррено-Бусту (23) 6:7, 4:6, 7:6, 6:4, 7:6 (10:8), выиграл третий пятисетовик турнира (второй – полный) и второй – на новом чемпионском тай-брейке. Матч продолжался 5 часов 5 минут.

29-летний японец отыгрался с дефицита в два сета впервые за семь лет – с Australian Open-2012, когда во втором круге отыгрался против Мэтта Эбдена и в итоге дошел до своего первого шлемового четвертьфинала. За выход в полуфинал финалист US Open-2014 сыграет с победителем встречи Новака Джоковича (1) и Даниила Медведева (15).

Экс-десятая ракетка мира Каррено-Буста во второй раз в карьере и впервые за пять лет проиграл матч, в котором выиграл два первых сета. В пятом 27-летний испанец отыграл дефицит в брейк, не позволив сопернику подать на победу, а на супертай-брейке вел 8:5, когда остался недоволен решением судьи на вышке отдать спорное очко японцу (а не переиграть, как настаивал Каррено-Буста).

Rules are rules, you can’t bend them! That horrendous call by the chair umpire has robbed Carreno Busta of 4 points lead, should have been 9-5! #AustralianOpen2019 pic.twitter.com/63tuwT8FQO