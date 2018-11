Хачанов прервал 22-матчевую победную серию Джоковича и стал первым за 9 лет российским чемпионом «Мастерса»

22-летний Карен Хачанов, в финале турнира в Париже обыгравший 7:5, 6:4, взял третий титул в сезоне, четвертый в карьере и первый в крупнейшей в серии «Мастерс».

Хачанов, до этой недели проигравший в 2018-м 10 из 11 встреч с соперниками из топ-10, по пути к титулу обыграл четверых подряд: Джона Изнера, Сашу Зверева, Доминика Тима и теперь Джоковича. Это больше половины всех его карьерных побед над игроками десятки (7).

Уроженец Москвы прервал 22-матчевую победную серию Джоковича (победил в Цинциннати, на US Open и в Шанхае), который завтра станет первой ракеткой мира, и не позволил ему повторить рекорд Рафаэля Надаля по «Мастерс»-титулам (33).

Хачанов стал первым теннисистом из России, выигравшим «Мастерс», после в Шанхае-2009.

Завтра Хачанов поднимется на рекордное для себя 11-е место мирового рейтинга и попадет вторым запасным на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне через неделю.

