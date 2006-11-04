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    Хачанов прервал 22-матчевую победную серию Джоковича и стал первым за 9 лет российским чемпионом «Мастерса»

    Теги Николай Давыденко Новак Джокович видео ATP Rolex Paris Masters статистика Карен Хачанов Теннис

    22-летний Карен Хачанов, в финале турнира в Париже обыгравший Новака Джоковича 7:5, 6:4, взял третий титул в сезоне, четвертый в карьере и первый в крупнейшей в ATP серии «Мастерс».

    Хачанов, до этой недели проигравший в 2018-м 10 из 11 встреч с соперниками из топ-10, по пути к титулу обыграл четверых подряд: Джона Изнера, Сашу Зверева, Доминика Тима и теперь Джоковича. Это больше половины всех его карьерных побед над игроками десятки (7).

    Уроженец Москвы прервал 22-матчевую победную серию Джоковича (победил в Цинциннати, на US Open и в Шанхае), который завтра станет первой ракеткой мира, и не позволил ему повторить рекорд Рафаэля Надаля по «Мастерс»-титулам (33).

    Хачанов стал первым теннисистом из России, выигравшим «Мастерс», после Николая Давыденко в Шанхае-2009.

    Завтра Хачанов поднимется на рекордное для себя 11-е место мирового рейтинга и попадет вторым запасным на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне через неделю.

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