Хачанов обыграл третьего подряд соперника из топ-10 и вышел в первый «Мастерс»-финал

18-я ракетка мира Карен Хачанов, в полуфинале турнира в Париже обыгравший Доминика Тима (6) 6:4, 6:1, впервые вышел в финал «Мастерса».

22-летний Хачанов, две недели назад выигравший свой третий титул на «ВТБ Кубке Кремля», обыграл третьего подряд соперника из топ-10 (до этой недели с начала сезона проиграл десять встреч из 11) и в финале сыграет с победителем встречи Роджера Федерера и Новака Джоковича.

