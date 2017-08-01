Мария Шарапова: «Это мой первый матч в Штатах за очень долгое время. Наконец сыграла дома»
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова (WC), возвращающаяся после травмы бедра, в понедельник в первом круге турнира в Стэнфорде обыграла №80 WTA Дженнифер Брэди 6:1, 4:6, 6:0 и одержала первую с весны-2015 победу в США.
«Мне сейчас хочется всех обнять и поблагодарить. Это мой первый матч в Штатах за очень долгое время, а это мой дом. Меня приняли очень тепло, и наконец сыграть дома значило для меня очень много.
У меня было много препятствий: я сама давно не играла, а моя соперница способна на отличный теннис. Я сейчас играю в догонялки со всеми, кто хорошо начал этот сезон, и она среди них. Самое важное для меня – продолжать играть. Пока я выигрываю последнее очко, я получаю возможность сыграть еще один матч. А чем больше я буду играть, тем лучше я буду играть. Такова цель».
В матче, продолжавшемся 2 часа 2 минуты, все геймы, кроме двух, доходили до счета «ровно». В шестом гейме 30-летняя россиянка отыграла три брейк-пойнта и повела 5:1, чтобы вскоре выиграть первый сет.
.@MariaSharapova races through the opening set vs Brady 6-1! #BOTWClassic pic.twitter.com/ZttLMhxkrj— WTA (@WTA) 1 августа 2017 г.
Во втором Шарапова трижды потеряла подачу, сделав два брейка.
«Во втором у меня наступил небольшой провал, но что поделать. После уверенного первого мне казалось, что у меня все под контролем, но она стала бить изо всей силы: и от земли, и с подачи».
Third set!@JennifurBrady95 battles back to force a decider over Sharapova 1-6, 6-4! #BOTWClassic pic.twitter.com/NLbyfUGq8z— WTA (@WTA) 1 августа 2017 г.
Сделав брейк в третьем сете, пятикратная чемпионка «Шлемов» отыграла пару брейк-пойнтов, чтобы закрепить его, и выиграла все оставшиеся геймы в матче.
«Come on!»@MariaSharapova breaks!— WTA (@WTA) 1 августа 2017 г.
Takes a 2-0 lead in the decider vs Brady! #BOTWClassic pic.twitter.com/WWbOPC5qqM
.@MariaSharapova secures a spot in @BOTWClassic Second round!— WTA (@WTA) 1 августа 2017 г.
Beats Brady 6-1, 4-6, 6-0! pic.twitter.com/5vDMmkWIrG
Во втором круге Шарапова сыграет с 32-й ракеткой мира Лесей Цуренко (7).
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