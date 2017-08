Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова (WC), возвращающаяся после травмы бедра, в понедельник в первом круге турнира в Стэнфорде обыграла №80 WTA Дженнифер Брэди 6:1, 4:6, 6:0 и одержала первую с весны-2015 победу в США.

«Мне сейчас хочется всех обнять и поблагодарить. Это мой первый матч в Штатах за очень долгое время, а это мой дом. Меня приняли очень тепло, и наконец сыграть дома значило для меня очень много.

У меня было много препятствий: я сама давно не играла, а моя соперница способна на отличный теннис. Я сейчас играю в догонялки со всеми, кто хорошо начал этот сезон, и она среди них. Самое важное для меня – продолжать играть. Пока я выигрываю последнее очко, я получаю возможность сыграть еще один матч. А чем больше я буду играть, тем лучше я буду играть. Такова цель».

В матче, продолжавшемся 2 часа 2 минуты, все геймы, кроме двух, доходили до счета «ровно». В шестом гейме 30-летняя россиянка отыграла три брейк-пойнта и повела 5:1, чтобы вскоре выиграть первый сет.

Во втором Шарапова трижды потеряла подачу, сделав два брейка.

«Во втором у меня наступил небольшой провал, но что поделать. После уверенного первого мне казалось, что у меня все под контролем, но она стала бить изо всей силы: и от земли, и с подачи».

Сделав брейк в третьем сете, пятикратная чемпионка «Шлемов» отыграла пару брейк-пойнтов, чтобы закрепить его, и выиграла все оставшиеся геймы в матче.

Во втором круге Шарапова сыграет с 32-й ракеткой мира Лесей Цуренко (7).