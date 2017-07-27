Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Шарапова и Азаренко получили wild card в Цинциннати

    Теги Мария Шарапова WTA Виктория Азаренко Слоун Стивенс Western & Southern Open Маркета Вондроушова

    Экс-первые ракетки мира Мария Шарапова и Виктория Азаренко получили wild card в основную сетку турнира в Цинциннати, который пройдет 12-20 августа. Шарапова сейчас возвращается в тур после 15-месячной дисквалификации и травмы, а Азаренко – после рождения сына.

    Кроме того, приглашения в сетку достались возвращающейся после травмы Слоун Стивенс и 18-летней чешке Маркете Вондроушовой.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться