Шарапова и Азаренко получили wild card в Цинциннати

Экс-первые ракетки мира Мария Шарапова и Виктория Азаренко получили wild card в основную сетку турнира в Цинциннати, который пройдет 12-20 августа. Шарапова сейчас возвращается в тур после 15-месячной дисквалификации и травмы, а Азаренко – после рождения сына.

Кроме того, приглашения в сетку достались возвращающейся после травмы Слоун Стивенс и 18-летней чешке Маркете Вондроушовой.