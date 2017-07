Новозеландка Марина Эракович рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в аэропорту Окленда.

«Оказывается, что в оклендский аэропорт нельзя проносить ракетки. Они считаются оружием. Давайте тогда сразу запретим чемоданы и кулаки.

У меня было всего две ракетки. Но никто же не станет спорить, что я талантлива, как Джеки Чан и Брюс Ли».

Also it was just 2 racquets. But then again my Jackie Chan/Bruce Lee talent is undeniable. pic.twitter.com/vGlkNmf0zN