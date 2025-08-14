Хачанов об отказе в матче со Зверевым: «Это та же травма, которая уже несколько раз давала о себе знать в последние годы»

Карен Хачанов рассказал о травме, из-за которой снялся с «Мастерса» в Цинциннати.

Россиянин не доиграл матч четвертого круга против Александра Зверева (5:7, 0:3, отказ).

– Карен, последние недели были тяжелыми, и сегодня ты снялся с матча против Зверева. Мы не привыкли такое видеть. Что произошло?

– Да, если честно, вообще первый раз в карьере снялся, не доиграл матч. Конечно, ощущение не очень, потому что все равно зрители пришли посмотреть. Странное ощущение, честно. Обычно, если ты не готов, ты в принципе не выходишь на корт. Но я именно во время матча почувствовал дискомфорт: заболела спина. В общем, это та же травма, которая уже несколько раз давала о себе знать в последние годы. Поэтому решил, что, наверное, именно сейчас нет смысла упираться – впереди «Большой шлем», – чтобы, не дай бог, не усугубить ситуацию. Поэтому принял решение не продолжать.

– Был какой-то конкретный момент в матче, когда это случилось, или все начиналось постепенно?

– Тяжело сказать. Да, в какой-то момент, наверное, после подачи или, может, после какого-то розыгрыша почувствовал, что при каких-то движениях, ударах отдает в то место. И я знаю эти ощущения и знаки, так скажем, этой боли. Поэтому сразу же отметил, что что-то беспокоит. Такая ситуация.

– Как ты считаешь, ты остановился вовремя, или пока еще рано что-то говорить?

– Еще не знаю пока. Слишком рано говорить. Повторюсь, что это то место, которое меня беспокоит последнее время. В этом году после Монте-Карло я говорил, что была предпосылка, потом после «Уимблдона» тоже. То есть после тяжелых матчей, турниров беспокоит этот момент. Поэтому тут больше глобальный вопрос – как это залечить, чтобы не беспокоило, или это слабое место, которое возникает после тяжелых матчей и турниров. Не знаю. Сейчас надо будет все взвесить, понять, подумать с командой и врачом, с физио, какие дальнейшие действия. В данном случае решил, что просто нет смысла стараться. Потому что я понимаю, что потенциально может быть и хуже – всегда может быть хуже. И принял такое решение. Сам не очень рад, потому что, понятное дело, мог продолжить и закончить, но если есть риски усугубления, то зачем?

– Тебе пришлось играть два дня подряд. Ты думаешь, это тоже повлияло?

– Может быть, кто его знает? Вообще расписание у нас достаточно тяжелое. Не хочу жаловаться, потому что вроде бы все хорошо, но на этих больших турнирах, с одной стороны, получается больше дней отдыха между матчами, а с другой стороны, все равно расписание очень насыщенное, набитое. И даже после «Уимблдона» у меня было две с половиной недели – я толком отдохнуть не успел, сразу старался начать подготовку к харду, полетел в Канаду, сюда. Надо, наверное, глобально смотреть и думать насчет расписания. Не зря Синнер, Алькарас пропускают какие-то турниры, даже большие. В их случае легче это делать, когда ты выиграл уже пару «Шлемов» в этом году. Но, может быть, есть смысл на них ориентироваться, – сказал Хачанов в интервью ютуб-каналу «Больше!».