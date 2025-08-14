  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Хачанов об отказе в матче со Зверевым: «Это та же травма, которая уже несколько раз давала о себе знать в последние годы»
1

Хачанов об отказе в матче со Зверевым: «Это та же травма, которая уже несколько раз давала о себе знать в последние годы»

Карен Хачанов рассказал о травме, из-за которой снялся с «Мастерса» в Цинциннати.

Россиянин не доиграл матч четвертого круга против Александра Зверева (5:7, 0:3, отказ).

– Карен, последние недели были тяжелыми, и сегодня ты снялся с матча против Зверева. Мы не привыкли такое видеть. Что произошло?

– Да, если честно, вообще первый раз в карьере снялся, не доиграл матч. Конечно, ощущение не очень, потому что все равно зрители пришли посмотреть. Странное ощущение, честно. Обычно, если ты не готов, ты в принципе не выходишь на корт. Но я именно во время матча почувствовал дискомфорт: заболела спина. В общем, это та же травма, которая уже несколько раз давала о себе знать в последние годы. Поэтому решил, что, наверное, именно сейчас нет смысла упираться – впереди «Большой шлем», – чтобы, не дай бог, не усугубить ситуацию. Поэтому принял решение не продолжать.

– Был какой-то конкретный момент в матче, когда это случилось, или все начиналось постепенно?

– Тяжело сказать. Да, в какой-то момент, наверное, после подачи или, может, после какого-то розыгрыша почувствовал, что при каких-то движениях, ударах отдает в то место. И я знаю эти ощущения и знаки, так скажем, этой боли. Поэтому сразу же отметил, что что-то беспокоит. Такая ситуация.

– Как ты считаешь, ты остановился вовремя, или пока еще рано что-то говорить?

– Еще не знаю пока. Слишком рано говорить. Повторюсь, что это то место, которое меня беспокоит последнее время. В этом году после Монте-Карло я говорил, что была предпосылка, потом после «Уимблдона» тоже. То есть после тяжелых матчей, турниров беспокоит этот момент. Поэтому тут больше глобальный вопрос – как это залечить, чтобы не беспокоило, или это слабое место, которое возникает после тяжелых матчей и турниров. Не знаю. Сейчас надо будет все взвесить, понять, подумать с командой и врачом, с физио, какие дальнейшие действия. В данном случае решил, что просто нет смысла стараться. Потому что я понимаю, что потенциально может быть и хуже – всегда может быть хуже. И принял такое решение. Сам не очень рад, потому что, понятное дело, мог продолжить и закончить, но если есть риски усугубления, то зачем?

– Тебе пришлось играть два дня подряд. Ты думаешь, это тоже повлияло?

– Может быть, кто его знает? Вообще расписание у нас достаточно тяжелое. Не хочу жаловаться, потому что вроде бы все хорошо, но на этих больших турнирах, с одной стороны, получается больше дней отдыха между матчами, а с другой стороны, все равно расписание очень насыщенное, набитое. И даже после «Уимблдона» у меня было две с половиной недели – я толком отдохнуть не успел, сразу старался начать подготовку к харду, полетел в Канаду, сюда. Надо, наверное, глобально смотреть и думать насчет расписания. Не зря Синнер, Алькарас пропускают какие-то турниры, даже большие. В их случае легче это делать, когда ты выиграл уже пару «Шлемов» в этом году. Но, может быть, есть смысл на них ориентироваться, – сказал Хачанов в интервью ютуб-каналу «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoАлександр Зверев
logoКарен Хачанов
logoATP
logoCincinnati Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рублев о победе над Комесаньей: «Мне очень помогли условия: вечером проще играть агрессивно, мяч лучше сидит на ракетке»
15 минут назад
Берреттини снялся с US Open
сегодня, 13:04
Цинциннати (ATP). Шелтон сыграет с Лехечкой, Хачанов снялся с матча со Зверевым, Рублев, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала
27сегодня, 12:01
Цинциннати (WTA). Кудерметова сыграет с Линетт, Гауфф – с Бронцетти, Калинская, Рыбакина, Соболенко, Швентек вышли в 1/4 финала
53сегодня, 12:00
Сегодня день рождения Робина Содерлинга
3сегодня, 11:54
Циципас поздравил маму с днем рождения: «Респект настоящему MVP»
5сегодня, 11:05
У Рыбакиной 66,7% побед над топ-10 на тысячниках. Это третий показатель с 2009 года
1сегодня, 10:17
Потапова о жаре в Цинциннати: «Как будто бы у женщин отказов из-за погоды поменьше»
3сегодня, 09:32
Синнер перед матчем с Оже-Альяссимом: «Пока его еще не обыгрывал, но все впереди»
2сегодня, 08:49
Агент Соболенко: «Абсолютно нелепо, что Арина не может выступать под своим флагом»
16сегодня, 07:46
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото