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    Роджер Федерер: «Заплакал, когда до меня дошло: я снова выиграл «Уимблдон», побил рекорд, и моя семья здесь»

    Теги Роджер Федерер видео Уимблдон ATP дети Роджера Федерера

    Чемпион «Уимблдона» Роджер Федерер рассказал, почему в воскресенье заплакал через несколько минут по завершении финала против Марина Чилича (6:3, 6:1, 6:4).

    «Это был первый момент, когда я оказался наедине с собой. И, видимо, тогда-то до меня и дошло: я смог снова выиграть «Уимблдон», установил новый рекорд, и моя семья здесь со мной. Я очень хотел, чтобы мальчики тоже были на трибуне, – не только девочки. Так что когда так и оказалось, я был так счастлив и, наверное, еще осознал, сколько было вложено сил, чтобы снова оказаться здесь. Все вместе, в общем».

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