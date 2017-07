Чемпион «Уимблдона» Роджер Федерер рассказал, почему в воскресенье заплакал через несколько минут по завершении финала против Марина Чилича (6:3, 6:1, 6:4).

What it means to make history...#Wimbledon @rogerfederer pic.twitter.com/amzokbYM36