Мугуруса сказала своему тренеру «заткнуться» во время матча в Майами
Чемпионка «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугуруса, в пятницу в Майами выигравшая у Кристины Макхейл перенесенный матч второго круга, по ходу встречи нагрубила своему тренеру Сэму Сумику.
Мугуруса, на момент возобновления игры уступавшая 0:6, 2:3, в переходе матча вызвала Сумика на корт и в грубой форме сказала ему «заткнуться».
В решающем сете Сумик снова вышел к 23-летней испанке и в числе прочего сказал ей: «Больше никогда не говори мне заткнуться». Мугуруса, известная своей подверженностью негативным эмоциям, извинилась, добавив, что слова у нее «вырвались».
«Я понимаю, но это все слышали. Я не сержусь. Теперь боремся», – ответил 50-летний Сумик.
Мугуруса обыграла Макхейл 0:6, 7:6, 6:4.
Easy to say something you don’t mean in the heat of the moment. Both had the appropriate response. «We’re good, so now we fight.» pic.twitter.com/raJsqwUOPy— Blair Henley (@BlairHenley) 24 марта 2017 г.
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