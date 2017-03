Мугуруса сказала своему тренеру «заткнуться» во время матча в Майами

Чемпионка «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугуруса, в пятницу в Майами выигравшая у Кристины Макхейл перенесенный матч второго круга, по ходу встречи нагрубила своему тренеру Сэму Сумику.

Мугуруса, на момент возобновления игры уступавшая 0:6, 2:3, в переходе матча вызвала Сумика на корт и в грубой форме сказала ему «заткнуться».

В решающем сете Сумик снова вышел к 23-летней испанке и в числе прочего сказал ей: «Больше никогда не говори мне заткнуться». Мугуруса, известная своей подверженностью негативным эмоциям, извинилась, добавив, что слова у нее «вырвались».

«Я понимаю, но это все слышали. Я не сержусь. Теперь боремся», – ответил 50-летний Сумик.

Мугуруса обыграла Макхейл 0:6, 7:6, 6:4.

Easy to say something you don’t mean in the heat of the moment. Both had the appropriate response. «We’re good, so now we fight.» pic.twitter.com/raJsqwUOPy