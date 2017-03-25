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    Мугуруса сказала своему тренеру «заткнуться» во время матча в Майами

    Теги видео WTA Miami Open Сэм Сумик Гарбинье Мугуруса

    Чемпионка «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугуруса, в пятницу в Майами выигравшая у Кристины Макхейл перенесенный матч второго круга, по ходу встречи нагрубила своему тренеру Сэму Сумику.

    Мугуруса, на момент возобновления игры уступавшая 0:6, 2:3, в переходе матча вызвала Сумика на корт и в грубой форме сказала ему «заткнуться».

    В решающем сете Сумик снова вышел к 23-летней испанке и в числе прочего сказал ей: «Больше никогда не говори мне заткнуться». Мугуруса, известная своей подверженностью негативным эмоциям, извинилась, добавив, что слова у нее «вырвались».

    «Я понимаю, но это все слышали. Я не сержусь. Теперь боремся», – ответил 50-летний Сумик.

    Мугуруса обыграла Макхейл 0:6, 7:6, 6:4.

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