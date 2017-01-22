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    Итальянскую юниорку дисвалифицировали с Australian Open за то, что она попала мячом в боллбоя

    Теги Australian Open юниоры происшествия ITF

    Итальянку Марию Витторию Вивиани дисквалифицировали с юниорского Australian Open. Причиной стало то, что после того, как итальянка проиграла первый сет Цзинь Ю Ван со счетом 2:6, она ударила мячом в корт, и тот отскочил в одного из боллбоев.

    Напомним, что в Дохе подобная ситуация произошла с Новаком Джоковичем в финале против Энди Маррея. После завершения одного из розыгрышей серб тоже ударил мячом в корт, и тот отскочил на трибуны, где попал в зрительницу. Серб не был дисквалифицирован, но его оштрафовали на 2 500 долларов за неспортивное поведение.

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