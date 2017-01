Итальянскую юниорку дисвалифицировали с Australian Open за то, что она попала мячом в боллбоя

Итальянку Марию Витторию Вивиани дисквалифицировали с юниорского Australian Open. Причиной стало то, что после того, как итальянка проиграла первый сет Цзинь Ю Ван со счетом 2:6, она ударила мячом в корт, и тот отскочил в одного из боллбоев.

Напомним, что в Дохе подобная ситуация произошла с Новаком Джоковичем в финале против Энди Маррея. После завершения одного из розыгрышей серб тоже ударил мячом в корт, и тот отскочил на трибуны, где попал в зрительницу. Серб не был дисквалифицирован, но его оштрафовали на 2 500 долларов за неспортивное поведение.

Maria Vittoria Viviani was defaulted in her R1 junior match for this... pic.twitter.com/6HnUeuBDK6