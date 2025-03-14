Кубок России по футзалу. 1/4 финала. Первые матчи. «Ухта» сыграет с «Торпедо», КПРФ против «Кристалла» и другие матчи
14-15 марта пройдут первые матчи 1/4 финала Кубка России по футзалу.
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1/4 финала
Первые матчи
14 марта
Ухта – Торпедо – 19.00
КПРФ – Кристалл – 19.30
15 марта
Газпром-Югра – Новая генерация – 13.00
Тюмень – Норильский никель – 13.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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