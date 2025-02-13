  • Спортс
  • Мини-футбол
  • Новости
  • Чемпионат России по футзалу. 18-й тур. «Сибиряк» сыграет с ЛКС, «Норильский никель» встретится с «Тюменью», другие матчи
0

Чемпионат России по футзалу. 18-й тур. «Сибиряк» сыграет с ЛКС, «Норильский никель» встретится с «Тюменью», другие матчи

«Норильский никель» сыграет с «Тюменью» в 18-м туре чемпионата России по футзалу.

Чемпионат России по футзалу

БЕТСИТИ Суперлига

18-й тур

Первые матчи 

14 февраля, пятница

Сибиряк – ЛКС – 15.00

Кристалл – Новая генерация – 20.00

15 февраля, суббота

ИрАэро – КПРФ – 8.00

Тюмень – Норильский никель – 12.30

Газпром-Югра – Торпедо – 13.00

Ухта – Синара – 15.00

Вторые матчи 

15 февраля, суббота

Сибиряк – ЛКС – 9.00

Кристалл – Новая генерация – 17.00

16 февраля, воскресенье

ИрАэро – КПРФ – 8.00

Газпром-Югра – Торпедо – 12.30

Тюмень – Норильский никель – 12.30

Ухта – Синара – 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Норильский никель – 73 очка (34 игры), КПРФ – 70 (34), Тюмень – 67 (34), Газпром-Югра – 65 (34), Ухта – 58 (32), Синара – 57 (34),  Торпедо – 55 (34), ЛКС – 47 (34), Кристалл – 43 (32), Новая генерация – 39 (34), ИрАэро – 21 (34), Сибиряк – 11 (34).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
чемпионат России
результаты
футзал
logoСинара
logoГазпром-Югра
ЛКС
Торпедо
logoУхта
logoКПРФ
logoТюмень
logoНовая генерация
logoНорильский никель
logoКристалл
logoИрАэро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Мини-футбол в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по футзалу. 17-й тур. «Норильский никель» обыграл «Ухту», КПРФ одолел «Тюмень», другие результаты
10 февраля, 18:26
Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Норильский никель» уступил «Газпром-Югре», «Кристалл» проиграл «Синаре», другие результаты
21 января, 20:32
Игрок «Норильского никеля» Нандо: «Чемпионат России стал сильнее. Раньше много времени уходило на матчи сборных и еврокубки, а сейчас больше тренировок»
16 января, 14:16
Чемпионат России по футзалу. 15-й тур. КПРФ обыграл «Газпром-Югру», «Тюмень» одолела «Ухту», другие результаты
14 января, 19:05
Футзальный клуб «Сибиряк» оштрафовали на 500 тысяч рублей за проявление болельщиками расизма
3413 января, 13:06
Чемпионат России по футзалу. 14-й тур. «Новая генерация» одолела «Торпедо», «Газпром-Югра» обыграла «Тюмень», другие результаты
310 января, 17:58
Начальник клуба «Норильский никель» об оскорблениях в адрес Нандо: «Это позорит нашу страну. В нынешней политической ситуации такие вещи нельзя допускать»
3510 января, 14:48
«Сибиряк» об инциденте с Нандо: «Мы категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, считаем их недопустимыми ни в каком виде»
110 января, 11:29
Белый о матчах сборной: «Прославленные игроки с трудом находят мотивацию. Поэтому ставится акцент на молодежи»
10 января, 10:50
Журова об инциденте с игроком в футзал Нандо: «Это ненормальное боление. Но у нас в стране абсолютно точно нет расизма»
5810 января, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
57 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
210 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
27 марта 2024, 18:05
Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» обыграла «Сиб-Транзит», «Ухта» уступила КПРФ, другие результаты
13 марта 2024, 08:48
Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Синара» победила «Норильский никель», «Торпедо» обыграло «Сибиряка», другие результаты
418 февраля 2024, 15:30
Мини-футбол в России официально переименовали в футзал
610 февраля 2024, 07:25
Мини-футбол. Чемпионат России. 14-й тур. «Ухта» разгромила «Сибиряк», «Сиб-Транзит» проиграл «Норильскому никелю» и другие результаты
28 января 2024, 14:03
Рекомендуем