Чемпионат России по футзалу. 18-й тур. «Сибиряк» сыграет с ЛКС, «Норильский никель» встретится с «Тюменью», другие матчи
«Норильский никель» сыграет с «Тюменью» в 18-м туре чемпионата России по футзалу.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
18-й тур
Первые матчи
14 февраля, пятница
Сибиряк – ЛКС – 15.00
Кристалл – Новая генерация – 20.00
15 февраля, суббота
ИрАэро – КПРФ – 8.00
Тюмень – Норильский никель – 12.30
Газпром-Югра – Торпедо – 13.00
Ухта – Синара – 15.00
Вторые матчи
15 февраля, суббота
Сибиряк – ЛКС – 9.00
Кристалл – Новая генерация – 17.00
16 февраля, воскресенье
ИрАэро – КПРФ – 8.00
Газпром-Югра – Торпедо – 12.30
Тюмень – Норильский никель – 12.30
Ухта – Синара – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Норильский никель – 73 очка (34 игры), КПРФ – 70 (34), Тюмень – 67 (34), Газпром-Югра – 65 (34), Ухта – 58 (32), Синара – 57 (34), Торпедо – 55 (34), ЛКС – 47 (34), Кристалл – 43 (32), Новая генерация – 39 (34), ИрАэро – 21 (34), Сибиряк – 11 (34).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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