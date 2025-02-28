Чемпионат России по футзалу. 19-й тур. «Синара» уступила «Тюмени», ЛКС проиграл «Кристаллу» и другие матчи
На чемпионате России по футзалу пройдут матчи 19-го тура.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
19-й тур
Первые матчи
27 февраля
Синара – Тюмень – 2:3 (0:0), после серии пенальти
ЛКС – Кристалл – 3:4 (3:2), после серии пенальти
28 февраля
Норильский никель – КПРФ – 15.00
Сибиряк – ИрАэро – 15.00
Газпром-Югра – Новая генерация – 16.30
Торпедо – Ухта – 20.00
Вторые матчи
28 февраля
Синара – Тюмень – 17.00
ЛКС – Кристалл – 19.00
1 марта
Сибиряк – ИрАэро – 10.00
Газпром-Югра – Новая генерация – 13.00
Норильский никель – КПРФ – 13.00
Торпедо – Ухта – 19.30
Турнирное положение: Норильский никель – 76 очков (36 игр), КПРФ – 75 (36), Тюмень – 72 (37), Газпром-Югра – 71 (36), Ухта – 64 (34), Синара – 58 (37), Торпедо – 55 (36), Кристалл – 51 (35), ЛКС – 48 (37), Новая генерация – 39 (36), ИрАэро – 22 (36), Сибиряк – 17 (36).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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