Испанский игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

Теги происшествия Рауль Хурадо Кальво Мини-футбол

Испанский игрок в мини-футбол Рауль Хурадо Кальво скончался после столкновения с соперником.

Об этом сообщает пресс‑служба клуба в соцсетях.

Трагедия произошла во время матча одного из низших дивизионов чемпионата Каталонии по мини-футболу. Игроку было 19 лет. 

«В минувшее воскресенье, 3 декабря, наш игрок Рауль Хурадо Кальво получил сильный удар по голове во время игры лиги.

Несмотря на стремительные действия медицинской службы, ничего не удалось сделать, чтобы обратить ситуацию вспять, и Рауль покинул нас в этот понедельник.

Игрок, товарищ по команде, брат, сын, друг, боец на площадке и за ее пределами... Наша утрата невосполнима», – говорится в сообщении. 

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