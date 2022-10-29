Лига чемпионов. Групповой этап. «Аят» против «Пулы», «Кайрат» сыграет со «Спортингом»

Сегодня пройдет последний тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футзалу с участием казахстанских клубов.

«Аят» сыграет против «Пулы», «Кайрат» со «Спортингом». Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа 1

Кайрат – Спортинг Франция – 21:00

Положение в группе: Пальма Футзал – 4 (2), Андерлехт – 4 (2), Кайрат – 2 (2), Спортинг Фр – 0 (2).

Группа 2

Аят – Пула – 22:00

Положение в группе: Спортинг Пор – 6 (2), Ново Вриеме – 4 (2), Аят – 1 (2), Пула – 0 (2).

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