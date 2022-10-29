Лига чемпионов. Групповой этап. «Аят» против «Пулы», «Кайрат» сыграет со «Спортингом»
Сегодня пройдет последний тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футзалу с участием казахстанских клубов.
«Аят» сыграет против «Пулы», «Кайрат» со «Спортингом». Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.
Лига чемпионов
Групповой этап
Группа 1
Кайрат – Спортинг Франция – 21:00
Положение в группе: Пальма Футзал – 4 (2), Андерлехт – 4 (2), Кайрат – 2 (2), Спортинг Фр – 0 (2).
Группа 2
Аят – Пула – 22:00
Положение в группе: Спортинг Пор – 6 (2), Ново Вриеме – 4 (2), Аят – 1 (2), Пула – 0 (2).
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