Состоялась жеребьевка финального раунда Кубка лиги по футзалу
Состоялась жеребьевка финального раунда Кубка лиги по футзалу.
7 ноября в Кемерове прошла жеребьевка финального раунда БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу, который состоится 22-27 декабря.
Расписание матчей группового этапа:
22 декабря
9:30 «Газпром-Югра» – «ИрАэро»
12:30 «Ухта» – «Новая генерация»
15:30 «Кузбасс» – «Кристалл»
23 декабря
9:30 «ИрАэро» – «Тюмень»
12:30 «Новая генерация» – КПРФ
15:30 «Кристалл» – «Синара»
24 декабря
9:30 «Тюмень» – «Газпром-Югра»
12:30 КПРФ – «Ухта»
15:30 «Синара» – «Кузбасс»
Время начала матчей – московское.
Группы получили названия в честь минералов, добываемых в Кузбассе.
«Антрацит»: «Кузбасс», «Синара», «Кристалл».
«Графит»: «Газпром-Югра», «Тюмень», «ИрАэро».
«Лигнит»: «Ухта», КПРФ, «Новая генерация».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости