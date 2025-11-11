Состоялась жеребьевка финального раунда Кубка лиги по футзалу.

7 ноября в Кемерове прошла жеребьевка финального раунда БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу, который состоится 22-27 декабря.

Расписание матчей группового этапа:

22 декабря

9:30 «Газпром-Югра» – «ИрАэро»

12:30 «Ухта» – «Новая генерация»

15:30 «Кузбасс» – «Кристалл»

23 декабря

9:30 «ИрАэро» – «Тюмень»

12:30 «Новая генерация» – КПРФ

15:30 «Кристалл» – «Синара»

24 декабря

9:30 «Тюмень» – «Газпром-Югра»

12:30 КПРФ – «Ухта»

15:30 «Синара» – «Кузбасс»

Время начала матчей – московское.

Группы получили названия в честь минералов, добываемых в Кузбассе.

«Антрацит» : «Кузбасс», «Синара», «Кристалл».

«Графит» : «Газпром-Югра», «Тюмень», «ИрАэро».

«Лигнит» : «Ухта», КПРФ, «Новая генерация».