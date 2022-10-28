«Аят» разгромлен «Спортингом» в футзальной Лиге чемпионов, «Кайрат» сыграл вничью с «Пальмой»
Состоялись очередные матчи Лиги чемпионов УЕФА по футзалу с участием казахстанских клубов.
«Кайрат» сыграл вничью с испанской «Пальмой» (2:2).
Голы: Кайо Руиз (19’), Чингиз Есенаманов (35’) – Дуглас (автогол, 9’), Рохас (39’).
Удаление: Игита (29’)
«Аят» был разгромлен «Спортингом» (1:7).
Голы: Валиуллин (7’) – Кавинато (3’), Паулета (4’, 6’), Эрик (15’), Угу Силва (19’, пенальти, 33’), Мигел Анжелу (37’).
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