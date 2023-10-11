Сербский тренер, уволенный за поздравление Путина: «Мне сейчас будет трудно найти работу. Буду рад, если кто-нибудь мне поможет в России»

Теги Владимир Путин Политика Владимир Йованович Мини-футбол

Уволенный за поздравление Путина тренер по мини-футболу хотел бы работать в России.

7 октября тренер эстонского «Смсраха» Владимир Йованович опубликовал в соцсети поздравление с днем рождения президенту РФ: «Долгих лет жизни, тезка! Сербы и русские – братья навек». После этого сообщения он был уволен. 

— Ваша первая реакция на увольнение?

— До сих пор не могу в это поверить! Меня уволили спустя 20 минут после поздравления президента Путина. В моей публикации не было призывов к насилию или поддержки терроризма.

Да, у меня есть свои взгляды, и они более консервативны, чем у европейцев. Но разве я не могу сказать «с днем рождения» тебе или всей планете? Это права человека. Если у меня их нет, то где демократия?!

— Не пожалели о написанном?

— До сих пор не считаю, что поздравлять Владимира Путина — что-то плохое. Я спортсмен, а не политик. Имею право считать русских братьями сербов, и это никогда не изменится. Знаю, многие в России думают так же.

— Что теперь? Хотели бы вы возглавить клуб из России?

— Да, смог бы работать у вас. Я квалифицированный специалист и не боюсь брать на себя ответственность. Мой русский постепенно становится все лучше и лучше. Если вы говорите медленно, я все понимаю. Сейчас знаю русский на 40% плюс хорошо говорю по-английски. Но из уважения к России, если возглавлю клуб из России, постараюсь говорить только на русском.

— Сможете еще устроиться тренером в Европе?

— Едва ли. Не знаю, какой будет реакция в других странах Западной Европы, если они узнают обо мне и о таком инциденте — невинном, казалось бы. Но это просто ненормально. Мне сейчас будет трудно найти работу. Буду рад, если кто-нибудь мне поможет в России. Я 25 лет в футзале и как тренер готов помочь любому клубу. Знаю, в России сильная лига, там играют сербы и бразильцы. Буду рад, если кто-то меня поймет и поможет вернуться на работу, – сказал Йованович.

Сербского тренера уволили из эстонского клуба по мини-футболу за поздравление Путина с днем рождения

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15 комментариев

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Александр Шейфер
Это хитрый план по трудоустройству? Иначе зачем поздравлять президента чужого государства? Да и в принципе неизвестного тебе человека?
+21
-4
+17
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red blue Tyumen’
Так это все и задумывалось ради жирного контракта в России. Разве нет, Владимир?
+17
-6
+11
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Вова Кравченко
Ответ red blue Tyumen’
Так это все и задумывалось ради жирного контракта в России. Разве нет, Владимир?
100 %
+6
0
+6
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Игорь Новиков
Ответ & Co1366
Сербы на самом деле самые дружелюбные к России в Европе.
Потому что, на их счастье, живут далеко от братушек. Были бы соседями - все иначе было бы.
+11
-6
+5
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Александр Шейфер
Ответ Tiligulfan7
Ну и? А что его осуждать надо за собственное мнение. З.Ы. Кто говорит про отсутствие свободы слова ну нас из всех утюгов хают Пу и ничего , а про демократичную и свободную Прибалтику рассказывайте зрителям Дудя и Каца
Из каких утюгов? Те кто хает из более менее известных лишились работы минимум.
+3
0
+3
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& Co1366
Сербы на самом деле самые дружелюбные к России в Европе.
+7
-5
+2
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Branson
многоходовочка😂
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Gleb
Поможем. Мы своих никогда не бросаем =))) (шучу)
+4
-3
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Заборостроитель
Что в Саранске по футзалу?
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Ярик01
- Но разве я не могу сказать «с днем рождения» тебе или всей планете? Это права человека.

20 апреля стесняюсь писать всей планете с днём Рождения, так как даже состав преступления может составить.
А вот 22 апреля могу поздравлять, это был особый день в детстве, и даже немного и сейчас остался.
Разница в понимании возможностей вполне демократическая.
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KOT_B_yHTAX
Так так так) Перспективная ветка) Надо чтобы комментарии настоялись как следует)
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[ADO]
Сербский тренер, уволенный за поздравление Путина. Где он сейчас?
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Люблю осень
Уважает путина, лоялен к россии, спортивное прошлое, без работы сидит, деньги не помешают.
Есть один вариант, трудоустройство почти гарантированно, высокую зарплату обещают, перспективы, ипотеку под 2% вроде.
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Маргарита Михайловна
Вытащил счастливый билет.
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