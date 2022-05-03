Глава Ассоциации мини-футбола России Алиев: «Европейский футзал теряет очень многое, лишаясь матчей с нашей сборной»

Президент Ассоциации мини-футбола России ( ) прокомментировал решение УЕФА отстранить россиян от международных турниров под эгидой организации в сезоне-2022/23.

«Когда ведущие сборные, как Португалия и Испания, теряют такого сильного конкурента… От этого потеряет только европейский футзал.

Да, мы тоже теряем. Но европейский футзал теряет очень многое, лишаясь матчей со сборной России. И мужской, и женской. Наши сборные всегда были в топе. Европейский футзал сам себе навредил», – сказал Алиев.

«Безусловно, это решение УЕФА сменит наш курс в вопросах поиска старшего тренера мужской команды. Возможно, мы сделаем паузу.

У нас есть весь тренерский состав, который продолжает работу. Это и , и Геннадий Гарагуля, и Сергей Белокуров. Возможно, мы не будем привлекать тренера в этой ситуации, когда у него не будет возможности выступать на международной арене.

Думаю, сегодня вообще можно будет не назначать старшего тренера, а работать действующими нашими специалистами. Если ситуация как-то изменится, и мы будем чувствовать, что сборная не справляется без старшего тренера, то мы уже задумаемся. Но пока я не вижу никаких проблем.

Наоборот, я вижу проблему в том, чтобы привлекать серьезного специалиста. Что же тогда ему указывать в контракте, какие ставить задачи, если на ближайшие два года мы выпадаем из системы отборов. Тут лучше не торопиться с этим вопросом», – добавил глава АМФР.

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