Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» досрочно завершит сезон из-за финансовых проблем. Ранее президент клуба был задержан по делу о взятке

Самарский мини-футбольный клуб «Динамо» не сможет продолжить выступления в Париматч – Суперлиге из-за тяжелой финансовой ситуации.

«В Ассоциацию мини-футбола России поступило письмо от МФК «Динамо Самара», в котором сообщается о снятии с розыгрышей «Париматч-Суперлиги» и «СпортмастерPRO-Кубка России» сезона-2021/22 в связи тяжелой финансовой ситуацией, сложившейся в клубе.

Данный вопрос будет вынесен на ближайшее заседание Бюро Исполкома АМФР.

В оставшихся матчах «Париматч-Суперлиги» клубу будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5», – сообщили в АМФР.

«Динамо» занимало шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.

Ранее президент клуба Игорь Карпов был задержан по делу о попытке дачи взятки.