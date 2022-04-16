Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Торпедо», «Газпром-Югра» против «Новой генерации», другие матчи

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16 и 17 апреля пройдут матчи 18-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

18-й тур 

Первые матчи

16 апреля

Динамо-Самара – Синара – 0:5 (техническое поражение)

Норильский никель – Торпедо – 13.00

Газпром-Югра – Новая генерация – 13.00

КПРФ – Тюмень – 14.00

Вторые матчи

17 апреля

Динамо Самара – Синара – 0:5 (техническое поражение)

КПРФТюмень – 14.00

Газпром-Югра – Новая генерация – 14.00

Норильский никель – Торпедо – 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Синара – 69 очка (32 игры), Торпедо – 54 (30), Норильский никель – 52 (30), КПРФ – 51 (30), Тюмень – 50 (30), Ухта – 39 (32), Газпром-Югра – 36 (30), Динамо Самара – 25 (30), Новая генерация – 16 (30).

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