Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Торпедо», «Газпром-Югра» против «Новой генерации», другие матчи

16 и 17 апреля пройдут матчи 18-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
18-й тур
Первые матчи
16 апреля
Динамо-Самара – Синара – 0:5 (техническое поражение)
Норильский никель – Торпедо – 13.00
Газпром-Югра – Новая генерация – 13.00
КПРФ – Тюмень – 14.00
Вторые матчи
17 апреля
Динамо Самара – Синара – 0:5 (техническое поражение)
КПРФ – Тюмень – 14.00
Газпром-Югра – Новая генерация – 14.00
Норильский никель – Торпедо – 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Синара – 69 очка (32 игры), Торпедо – 54 (30), Норильский никель – 52 (30), КПРФ – 51 (30), Тюмень – 50 (30), Ухта – 39 (32), Газпром-Югра – 36 (30), Динамо Самара – 25 (30), Новая генерация – 16 (30).