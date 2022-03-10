Мини-футбол. Чемпионат России. 14-й тур. «Синара» сыграет с «Ухтой», «Торпедо» против «Тюмени» и другие матчи

С 11 по 13 марта пройдут матчи 14-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Синара» сыграет с «Ухтой», «Торпедо» против «Тюмени».
Чемпионат России по мини-футболу
Париматч Суперлига
14-й тур
Первые матчи
11 марта
Синара – Ухта – 11.00
Динамо Самара – Новая генерация – 0:5 (техническое поражение)
Торпедо – Тюмень – 20.30
12 марта
Норильский никель – Газпром-Югра – 13.00
Вторые матчи
12 марта
Синара – Ухта – 11.00
Торпедо – Тюмень – 16.00
Динамо Самара – Новая генерация – 0:5 (техническое поражение)
13 марта
Норильский никель – Газпром-Югра – 13.00
Турнирное положение: Торпедо – 44 очка (24 игры), Тюмень – 43 (22), Синара – 39 (22), КПРФ – 34 (24), Норильский никель – 33 (22), Газпром-Югра – 33 (24), Ухта – 26 (22), Динамо Самара – 25 (26), Новая генерация – 15 (22).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.