Мини-футбол. Чемпионат России. 14-й тур. «Синара» сыграет с «Ухтой», «Торпедо» против «Тюмени» и другие матчи

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С 11 по 13 марта пройдут матчи 14-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Синара» сыграет с «Ухтой», «Торпедо» против «Тюмени».

Чемпионат России по мини-футболу

Париматч Суперлига

14-й тур 

Первые матчи

11 марта

Синара – Ухта – 11.00

 

Динамо Самара – Новая генерация – 0:5 (техническое поражение)

 

Торпедо – Тюмень – 20.30

 

12 марта

Норильский никель – Газпром-Югра – 13.00

 

Вторые матчи

12 марта

Синара – Ухта – 11.00

 

Торпедо – Тюмень – 16.00

 

Динамо Самара – Новая генерация – 0:5 (техническое поражение)

 

13 марта

Норильский никель – Газпром-Югра – 13.00

 

Турнирное положение: Торпедо – 44 очка (24 игры), Тюмень – 43 (22), Синара – 39 (22), КПРФ – 34 (24), Норильский никель – 33 (22), Газпром-Югра – 33 (24), Ухта – 26 (22), Динамо Самара – 25 (26), Новая генерация – 15 (22).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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