Мини-футбол. Чемпионат России. 14-й тур. «Синара» сыграет с «Ухтой», «Торпедо» против «Тюмени» и другие матчи

С 11 по 13 марта пройдут матчи 14-го тура чемпионата России по мини-футболу. сыграет с «Ухтой», «Торпедо» против «Тюмени».

Чемпионат России по мини-футболу

Париматч Суперлига

14-й тур

Первые матчи

11 марта

Синара – Ухта – 11.00

Динамо Самара – Новая генерация – 0:5 (техническое поражение)

Торпедо – Тюмень – 20.30

12 марта

Норильский никель – Газпром-Югра – 13.00

Вторые матчи

12 марта

Синара – Ухта – 11.00

Торпедо – Тюмень – 16.00

Динамо Самара – генерация – 0:5 (техническое поражение)

13 марта

никель – – 13.00

Турнирное положение: Торпедо – 44 очка (24 игры), – 43 (22), Синара – 39 (22), КПРФ – 34 (24), Норильский никель – 33 (22), Газпром-Югра – 33 (24), Ухта – 26 (22), Динамо Самара – 25 (26), Новая генерация – 15 (22).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.